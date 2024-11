Grêmio precisa se reinventar nesta reta final de ano

O fim de temporada do Grêmio é vexatório e ainda não sabemos que desfecho se dará. De acordo com as clássicas previsões, a equipe de Renato Portaluppi precisa de mais cinco pontos para alcançar a nota de corte do Z-4. Contando com 40 pontos e ocupando a 14ª posição, o Tricolor gaúcho tem quatro finais para disputar a fim de confirmar sua permanência na primeira divisão. Essa tarefa, contudo, não é tão simples quanto parece, uma vez que o time sofre com instabilidades diversas, dentro e fora de campo. Amanhã, às 21h, o primeiro desafio será o ferido Cruzeiro, que acabou de perder a Sul-Americana para o Racing, no Paraguai.

A começar pela sequência indigesta: o Grêmio enfrentará, nesta ordem, a Raposa, São Paulo, Vitória e Corinthians. Disputando dois confrontos na Arena e dois fora de casa, o time gaúcho enfrentará oponentes que ainda brigam ativamente por objetivos dentro da competição. Os mineiros iniciam uma curta campanha em busca de uma vaga indireta para a Libertadores, juntando-se ao Corinthians nesta jornada. O São Paulo, por sua vez, entrará em campo visando uma classificação direta para a competição. E, por fim, o Vitória, assim como o Tricolor, jogará para salvar a sua pele da zona da degola. Não existe adversário fácil nesta reta final.

Os bastidores do clube não tornam a conjuntura mais fácil. Portaluppi divide opiniões e seus posicionamentos frente à má fase vivida não colaboram com o momento. O ídolo gremista, em suas declarações, atribui os péssimos desempenhos às enchentes de maio e afirma estar desenvolvendo o “melhor trabalho possível”. De acordo com ele, a sua permanência será decidida somente ao final da temporada, sendo ela fortemente influenciada pelo desejo do torcedor.

Falando agora sobre os jogadores, o clima não aparenta estar muito melhor. Contratado há apenas quatro meses, Arezo deixou nítido seu descontentamento com o clube em entrevista dada ao portal El País. “Acho que não aconteceu como se esperava”, frisou o uruguaio. O atacante soma apenas 128 minutos em campo pelo Tricolor e, diante disso, não fecha as portas para um retorno ao Peñarol, time onde foi revelado. Na janela da metade do ano, o Grêmio desembolsou 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Na manhã desta segunda-feira (25), o plantel se apresentou para o penúltimo treino antes do seu compromisso em Belo Horizonte. O time entrará em campo no Mineirão, nesta quarta-feira. O objetivo é mais do que claro: encaminhar a permanência e dar fim ao sofrimento do seu torcedor.