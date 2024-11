Inter goleia Bragantino e mantém vivo o sonho do título

O Inter está há 16 partidas sem perder. Neste domingo (24), o Colorado impôs sua superioridade contra o Bragantino, candidato ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e goleou a equipe paulista por 4 a 1 no estádio Beira-Rio. Quem olha apenas para o resultado pode duvidar, mas o desempenho da equipe comandada por Roger Machado foi inferior ao das últimas rodadas.

Mesmo assim, os gols de Alan Patrick, Borré, Wesley e Wanderson aumentaram a sequência de invencibilidade recorde do time na competição e deixaram vivo no torcedor o sonho de alcançar os primeiros colocados, Palmeiras e Botafogo.



A três partidas do final do Brasileirão, o Inter está na 3ª colocação com 65 pontos, cinco atrás dos líderes Botafogo e Palmeiras, que têm 70. A próxima partida é contra o Flamengo, no domingo, dia 1º de dezembro, no Rio de Janeiro.



O Colorado começou o jogo a todo vapor. Logo no primeiro minuto, Wesley fez jogada pelo lado esquerdo da área e cruzou para o centro, onde estava Borré. O colombiano não alcançou a bola, pois foi empurrado por Juninho Capixaba, que cometeu pênalti. Alan Patrick converteu a penalidade e abriu o placar.



Após abrir o resultado, porém, o Colorado diminuiu a intensidade. Depois de alguns minutos de um jogo morno e com erros de passe, o Bragantino empatou aos 19 minutos: o meia Lincoln cruzou para Juninho Capixaba – ambos ex-Grêmio -, que cabeceou para o fundo da rede de Rochet.



Apesar de manter o controle da partida na maior parte da etapa inicial, o Colorado demorou para embalar novamente e teve alguns erros de passe que impediram uma maior presença no ataque. Mesmo assim, aos 27 minutos, Bruno Gomes cruzou na medida para Borré. O colombiano dominou e finalizou, marcando o seu nono gol no Brasileiro.



Se no primeiro tempo a qualidade do futebol apresentado não foi o destaque, até por volta dos 30 minutos da segunda etapa a partida se manteve assim. O Bragantino, que necessita de pontos por conta de sua situação no Z-4, teve muitos erros técnicos. Já o Inter foi mais acuado, com algumas falhas em passes decisivos.



Mas foi aos 29 minutos que o Colorado engrenou com duas bolas na trave: uma em cabeçada de Enner Valência - que substituiu Borré - e outra em chute de Wesley. Só que cerca de dez minutos depois que o Inter realmente demonstrou o porquê está invicto há 16 jogos no Brasileirão. Em pouco tempo, os atacantes converteram dois gols, fechando a goleada.

Wesley fez o terceiro do Colorado após cobrança de escanteio de Wanderson e, posteriormente, o próprio desviou para as redes depois de chute fraco de Gabriel Carvalho, que entrou no lugar de Bruno Tabata.

Inter (4) Rochet; Bruno Gomes, Rogge, Vitão e Bernabéi; Fernando (Luis Otávio), Bruno Henrique (Rômulo), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick (Wanderson); Wesley e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.



Bragantino (1) Cleiton; Jadsom Silva, Pedro Henrique, Eduardo Santos (Luan Cândido) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Vitinho), Lucas Evangelista e Lincoln (Vitinho Mota); Jhon Jhon, Eduardo Sasha (Raul) e Vinicinho (Henry Mosquera). Técnico: Fernando Seabra.



Árbitro - Marcelo de Lima Henrique (CE).