De olho no Bragantino, Inter se reapresenta sem Thiago Maia, que deve ser desfalque novamente

Após a vitória desta quinta-feira (21) sobre o Vasco, em São Januário, que prolongou a sequência invicta para 15 jogos, o Inter se reapresentou nesta sexta, no CT Parque Gigante, de olho no confronto com o Bragantino, neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. O duelo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e representa o penúltimo compromisso da equipe diante de sua torcida na temporada — despedida será contra o Botafogo, no dia 4 de dezembro. Alimentando a pequena, mas plausível chance de título da competição, a tendência é de casa cheia em um final de semana ensolarado.

Ocupando o 5º lugar na tabela de classificação, com os mesmos 62 pontos que o Flamengo, uma posição à frente por conta do número de vitórias, e sete pontos atrás do líder Botafogo, os comandados do técnico Roger Machado terão a atividade deste sábado como o último momento de preparação antes de receber o Massa Bruta.

Nesta sexta, pisaram no gramado apenas aqueles que começaram a partida com os cariocas no banco de reservas. Os principais destaques são os laterais Bruno Gomes e Bernabei, que cumpriram suspensão no Rio de Janeiro, trabalharam com bola e retomam seus postos no onze inicial, desbancando Braian Aguirre e Renê, respectivamente.

Por outro lado, a ausência do volante Thiago Maia no trabalho com bola indica que ele será desfalque mais uma vez. O camisa 29 sequer viajou para encarar o Cruzmaltino por conta de um desconforto muscular. Bruno Henrique, portanto, deve seguir entre os titulares, que permaneceram na academia.

Outros dois nomes que não começaram jogando no dia anterior e também realizaram trabalhos internos são o volante Fernando e o atacante Valencia. O primeiro está retornando gradualmente de uma lesão muscular na panturrilha e ainda é tratado com cautela pela comissão técnica, que pode mantê-lo como opção para o segundo tempo.

Já o equatoriano foi poupado por conta da carga de partidas. Ele esteve em campo pela seleção equatoriana na terça, disputando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e, um dia depois, entrou vestindo vermelho e branco em solo carioca. Ambos os atletas não preocupam e devem ser relacionados.

Portanto, a provável escalação colorada deve contar com Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Sem poupar ninguém, o principal ponto de preocupação para Roger está na extensa lista de pendurados, que conta com Renê, Ricardo Mathias, Wanderson, Rafael Borré, Enner Valencia, Vitão e Agustín Rogel. O próximo compromisso da equipe está marcado o próximo domingo (1), contra o Flamengo, no Maracanã.