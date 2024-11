Pelo Brasileirão, Inter vence o Vasco e chega a 15 jogos de invencibilidade

Sob forte chuva em Januário, o Inter soube se impor depois de um início apagado e bateu o Vasco pelo placar de 1 a 0, nesta quinta-feira (21), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pecando pela falta de ritmo após a parada para a Data Fifa, as equipes protagonizaram um jogo morno, sem grandes chegadas e resolvido no detalhe pelos gaúchos que, agora, estão invictos há 15 partidas. O atacante Wesley foi o autor do gol da vitória alvirrubra.

Com os três pontos, o Colorado segue no 5º lugar, com os mesmos 62 pontos que o Flamengo, ficando atrás pelo número de vitórias. O próximo compromisso da equipe de Roger Machado é neste domingo, às 16h, contra o Bragantino, no Beira-Rio.

Com a bola pesada por conta do mau tempo, o jogo ficou marcado pelos poucos espaços e disputas no meio. Logo de cara, o domínio foi vascaíno, com os visitantes tomando o controle da posse após os 20 minutos. Mesmo assim, a melhor e única chance expressiva da primeira etapa foi carioca, aos 29.

Aproveitando a sobra de uma rebatida da defesa, Leandrinho chegou pela esquerda e tentou direto, mas bateu mascado e Renê afastou uma bola que se projetava em direção à rede. Vegetti teve outras duas oportunidades, mas estava impedido em ambas.

Na volta do intervalo, os gaúchos mantiveram o domínio das ações e passaram a chegar com maior contundência. Em menos de cinco minutos, Bruno Henrique e Borré tentaram de longe. Depois, o centroavante colombiano saiu cara a cara com Léo Jardim e bateu em cima do goleiro cruzmaltino.

Ainda em cima, o Colorado amadureceu o gol e chegou ao tento aos 20 minutos. De primeira, Wesley soltou o pé de fora da área, acertando o canto e abrindo o placar no Rio de Janeiro.

Dez minutos depois, em um rebuliço na grande área, Hugo Moura teve a chance do empate, mas parou em Rochet, que tirou o ângulo do volante, na pequena área. Na sequência, os donos da casa se mantiveram em cima. Aos 38, Vegetti arrancou em direção ao gol e foi desarmado por Rochet, que saiu da grande área para interceptar o argentino. Na sobra, Coutinho cavou por cima do uruguaio, mas o compatriota Rogel afastou de cabeça, próxima à linha do gol. A pressão na sequência foi quase inexistente. O Inter circulou pelo meio-campo e pouco foi ameaçado. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 51 minutos.

Vasco (0) Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Galdames (Hugo Moura), Payet (Coutinho), Emerson Rodríguez e Leandrinho; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Inter (1) Rochet; Braian Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Luis Otávio), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley (Wanderson); Rafael Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE).