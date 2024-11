À espera de Fernando, Inter se reapresenta e começa preparação para o jogo contra o Vasco

Após três dias de folga que sucederam o triunfo contra o Fluminense na última sexta-feira (8), o Inter se reapresentou no CT Parque Gigante na tarde desta terça (12) de olho no seu próximo embate. Com seis jogadores desfalcando o seu plantel durante a Data Fifa, Roger Machado selecionou cinco jovens do Celeiro de Ases para integrarem o seu grupo durante o período.

O próximo compromisso do Colorado será apenas no dia 21 de novembro, quando irá ao estádio São Januário, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Vasco, pela 34ª rodada do Brasileirão. No entanto, mesmo com um longo caminho pela frente, já é possível prospectar algumas mudanças no onze inicial do Alvirrubro.

Após cumprir suspensão no jogo contra o Fluminense, o atacante Wesley deve retomar sua vaga no time e mandar Wanderson de volta para o banco. Já nas laterais, Bernabei e Bruno Gomes são desfalques após receberem o terceiro cartão amarelo na última rodada. Desse modo, Renê retornará para o time depois de quase quatro meses fora e Braian Aguirre, de 24 anos, deve estrear com a camiseta vermelha na lateral-direita. Em coletiva após a vitória sobre o Flu, o técnico Roger Machado destacou a vontade de dar minutagem para o argentino. “Estava louco para dar uma chance para o Café” (apelido do jogador), afirmou.

A última questão, até o momento, que se põe para o embate diz respeito ao meio-campista Fernando. O atleta de 37 anos segue afastado dos gramados por uma lesão muscular na panturrilha direita. A expectativa é que esse longo período sem jogos viabilize sua recuperação e consequente reintegração no plantel. O volante, contudo, ainda não voltou a treinar com bola e está tendo sua situação monitorada e reavaliada diariamente.