Inter e São Paulo brigam por vaga direta na Libertadores

Com o clima tranquilo após a quebra do recorde de 2022, consolidando uma invencibilidade de 14 jogos, o Inter se reapresenta nesta terça-feira (12), no CT Parque Gigante. Com o futebol nacional parado para a Data Fifa, serão oito dias de treino, visando a reta final do Brasileirão e a briga por vaga direta na Libertadores. O próximo compromisso, contra o Vasco, está marcado para o dia 21, no Rio de Janeiro.

A cinco partidas do fim da temporada, o Colorado é forte candidato ao G-5, que credencia as equipes à fase de grupos do torneio continental. Ocupando o 4º lugar com 59 pontos, a equipe do técnico Roger Machado ainda pode ser ultrapassada pelo Flamengo, que tem um a menos e recebe o Atlético-MG nesta quarta, no Maracanã, pelo último jogo da 33ª rodada, disputada no final de semana.

As equipes se enfrentaram no domingo, pela final da Copa do Brasil. A taça ficou com o Rubro-Negro que, agora, joga o campeonato de pontos corridos apenas para cumprir tabela e encerrar o ano em alta com a torcida. Em caso de empate, os cariocas ultrapassam os gaúchos por conta do número de vitórias — 17 a 16.

Em Porto Alegre, foram três dias de folga para o grupo de jogadores, após a vitória sobre o Fluminense, na sexta, encerrando a sequência de três partidas consecutivas como mandante. Neste recorte, um empate com o Flamengo e duas vitórias, sobre o Criciúma e o tricolor carioca. Agora, a expectativa da parada internacional está na recuperação do volante Fernando, que não entra em campo desde o Gre-Nal, no último dia 19, depois de antecipar sua recuperação de uma lesão muscular na panturrilha para estar em campo no clássico.

Ainda sem treinar com bola, a tendência é que o atleta de 37 anos seja reintegrado às atividades com o restante do grupo e, por consequência, fique à disposição para encarar o Cruzmaltino. Por outro lado, os laterais Bruno Gomes e Bernabei, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, já são baixa de antemão. Braian Aguirre e Renê são, respectivamente, seus substitutos naturais.