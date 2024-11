Confira quais serão as principais mudanças na revitalização do Gigantinho

O Inter anunciou, nesta quinta-feira (7), a revitalização do Gigantinho para o final de 2026. A obra, que está prevista para iniciar na segunda metade do ano que vem, prevê uma série de melhorias no ginásio, que perdeu espaço no recebimento de eventos ao longo dos últimos anos. Com o capital arrecadado através de investidores da iniciativa privada, o clube terá de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões para incrementar o espaço com novas arquibancadas, bares, vestiários, camarins e um piso com placas modulares — permitindo a diversificação dos esportes e shows a serem recebidos —, dentre outras melhorias.

Rente ao Beira-Rio, o espaço também poderá contar com um grande estacionamento ao seu redor. Ademais, o Gigantinho, assim que pronto, passa a se tornar um atrativo para os dias de jogo no estádio, conforme informou o presidente do clube, Alessandro Barcellos, durante o anúncio da modernização.

Em nota, o clube ainda detalha o que será feito quanto à iluminação: “a mudança dará ao espaço um visual moderno, mas sem interferir no valor histórico da construção. A cobertura externa contará com iluminação cênica versátil, que poderá ser sincronizada com o sistema de luzes do Estádio Beira-Rio, além da implementação de novo sistema de iluminação interna”.

A capacidade interna será para dez mil pessoas, tornando-se o maior espaço para eventos indoor no Sul do País. Fundado em 1973, o ginásio, que já viveu dias melhores — recebeu artistas e bandas como Elis Regina (1981), Iron Maiden (1992 e 2008) e Shakira (1997), e eventos esportivos como a Copa Davis de Tênis (2009) e o UFC Fight Night (2015) —, voltará a sediar espetáculos de magnitudes diferentes. Isso porque está prevista a utilização do espaço em sua capacidade plena e, também, em espaço reduzido, com a montagem diferente de palco em caso de shows, por exemplo.

As placas modulares do piso interferem nesta questão. Além de se adaptarem aos eventos culturais, as práticas esportivas passam a ser novamente incentivadas na Av. Padre Cacique. Modalidades como futsal, vôlei, basquete e handebol despontam como as principais expectativas. No futsal, inclusive, há a expectativa de que o Inter retome seu time, descontinuado em 2003. A pauta, no entanto, ainda é distante no horizonte do clube. Vale lembrar que o Colorado se sagrou campeão mundial no Gigantinho, em 1997, ao bater o Barcelona na final do torneio.

Os camarins e vestiários citados acima serão tanto individuais como coletivos, visando a comodidade de atletas, artistas e espectadores. A abertura dos novos bares cria uma variedade ainda maior de estabelecimentos ao redor do Beira-Rio para os dias de jogo, além do funcionamento em seu propósito inicial: os eventos no ginásio.