Inter vence o Fluminense por 2 a 0 no Beira-Rio e quebra recorde histórico

Em uma partida de qualidade, intensidade e dominância, o Inter venceu o Fluminense por 2 a 0 no Beira-Rio e bateu seu recorde histórico de invencibilidade. Com a vitória conquistada nesta sexta-feira (8), o time de Roger Machado chegou a 14 jogos sem perder e superou a sequência conquistada por Mano Menezes em 2022. Além disso, o Colorado chegou nos 56 pontos e dormirá, mesmo que temporariamente, no G-4. O atacante Borré e o meio-campista Bruno Henrique balançaram as redes para o clube gaúcho.

Foi um primeiro tempo de um time só. A etapa foi marcada por uma dominância absoluta do Colorado, que anulou o adversário e jogou no seu campo de ataque. Desde o começo, o Inter mostrou superioridade, articulando jogadas mais promissoras e criando situações de perigo por meio de trocas de passe qualificadas. O Fluminense, por sua vez, precisou lidar com as linhas altas da marcação alvirrubra e enfrentou dificuldades. O time carioca até teve raros espasmos, mas nada que tenha tirado o sono da defesa mandante.

Aos 4, Alan Patrick roubou a bola no campo de ataque e disparou um foguete, que foi bloqueado pela defesa carioca. A bola espirrou e quase sobrou nos pés de Borré, porém o atacante não conseguiu dominá-la. Já aos 8, em jogada iniciada também pelo camisa 10, Tabata foi lançado pela direita e cruzou rasteiro, mas a bola acabou nas mão de Vitor Eudes.

Pela direita, aos 16, Bruno Gomes disparou pela direita, limpou um jogador carioca e cruzou para Wanderson, que estava no meio da área. O passe, no entanto, foi desviado. Logo na sequência, foi a vez ponta. Wanderson recebeu pela esquerda e cruzou. O zagueiro Manoel estava bem posicionado e parou a ofensiva vermelha. Aos 19 minutos, de novo ele. Wanderson avançou pela esquerda novamente e, ao invés de cruzar, cortou para o meio e chutou cruzado. Em grande defesa, o goleiro do Fluminense impediu o gol.

O Inter continuou pressionando. Em bela enfiada de bola de Thiago Maia aos 26 minutos, Borré foi lançado em velocidade na direção da goleira visitante. O colombiano conseguiu se livrar de um dos zagueiros, porém o outro defensor estava na cobertura e recuperou a bola. Tabata, aos 32, veio da direita para o meio e deu uma enfiada de bola para Bruno Gomes. Tentando tirar do goleiro, o lateral acabou tirando da goleira também. A bola passou rente a trave esquerda.

Aos 36 minutos, em cruzamento de Bruno Tabata pela direita, Borré subiu sozinho entre os zagueiros e colocou a bola no fundo das redes. Entretanto, em checagem, o VAR marcou impedimento. Segue tudo igual. Mesmo com a decepção, o Inter continuou sentado na frente da área do time carioca. Para fechar a primeira etapa, aos 44, Thiago Maia deu uma bicicleta no meio de grande, mas Vitor evitou o golaço do volante.

A segunda etapa apresentou diferentes momentos. Em um primeiro momento, foi marcada pela pressão do time vermelho. Já no primeiro minuto, Wanderson avançou sozinho pela esquerda e foi parado por Bernal, que precisou fazer a falta. Amarelo para o meio-campista do time carioca. Aos 5 minutos, em jogada com Bruno Tabata, Bruno Gomes entrou na grande área com velocidade e avançou para cima do goleiro. O lateral-direito, tentou cruzar, começou um bate rebate na área e, para a infelicidade de Roger, a defesa afastou.

Depois de 52 minutos regulamentares, a insistência do Inter foi recompensada. Em cruzamento fechado de Bernabei pela esquerda, Borré apareceu nas costas de Vitor Eudes e empurrou a bola para dentro com o biquinho da chuteira. O primeiro foi anulado, mas o segundo não. O Colorado abriu o placar.

Após conquistada a vantagem do mandante, a maré mudou. Precisando correr atrás do resultado, a equipe de Mano Menezes aumentou sua presença ofensiva. O time gaúcho, por sua vez, perdeu intensidade e, consequentemente, perdeu o meio de campo. Isso abriu margem para o Fluminense assumir o controle do jogo e dar perigo para o Inter.

Aos 18, em falta cobrada pelo lado direito da grande área, Lima alçou uma bola perigosa, mas que acabou nas mãos de Rochet. Acionando novamente o goleiro, Marquinhos lançou um míssil de fora da área aos 29 minutos, porém sem sucesso. Alan Patrick, logo em seguida, conduziu pelo centrou e lançou um tiro contra o canto superior direito. A bola tirou tinta da trave de Vitor. Um respiro para o Colorado.

O Fluminense, entretanto, continuou indo para dentro. John Kennedy, aos 43, quase empatou para o clube carioca após cruzamento de marquinhos. O goleiro colorado, para o alívio da torcida, estava atento e não permitiu. Em um lance na sequência, sobrou uma bola no peito de Isaac, mas a defesa cortou antes da finalização.

Um fim de jogo de muita pressão do Fluminense. Todavia, quem muito pressiona, cede espaços. Novamente através de cruzamento do Bernabei, que explorou a quadra até a linha de fundo, Bruno Henrique pisou na área e sacramentou a vitória do Inter. Resultado: 2 a 0 para o time da casa.

Inter (2) Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Luis Otávio) e Thiago Maia (Bruno Henrique); Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wanderson (Gustavo Prado); Rafael Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Fluminense (0) Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa; Bernal (Renato Augusto) e Martinelli; Guga (Alencar), Lima (Isaac) e Keno (Kevin Serna); Cano (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Luis Flavio de Oliveira (SP).