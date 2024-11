Fora de casa, Grêmio busca surpreender o vice-líder Palmeiras

Nesta sexta-feira (8), às 21h30min, o Grêmio pisa nos gramados do Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras, vice-líder do campeonato, pela 33ª rodada do Brasileirão. Ambas equipes chegam no jogo com objetivos bem traçados no campeonato. O time de Renato Portaluppi, após um primeiro turno desastroso, mira garantir os tão desejados 45 pontos e confirmar uma vaga na Sul-Americana. O Verdão, por sua vez, alimenta o sonho de alcançar o líder Botafogo e se sagrar campeão brasileiro. O clube gaúcho ocupa a 11ª posição e conta com 39 pontos, cinco a mais do que o Athletico-PR, que abre o Z-4 com um jogo a menos.

Ciente da força do seu adversário, Renato Portaluppi apostará em um esquema defensivo para o confronto. Em busca de um forte poder de marcação, o técnico optará por uma entrada de meio-campo volumosa e sacrificará a função de meia articulador. Dodi, Villasanti e Edenilson protegerão a zaga e serão a ponte entre o restante do time e o campo de ataque.

Falando no próprio setor ofensivo, o Grêmio pretende agredir o adversário por meio de contra-ataques em velocidade, com Soteldo e Aravena explorando as pontas e o camisa 9, Braithwaite, centralizado entre eles. A defesa gremista deve se manter a mesma das últimas partidas. Dito isso, a provavél escalação do Grêmio conta com: Marquesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Villasanti e Edenilson; Soteldo, Aravena e Braithwaite.

Trazendo o assunto para o alviverde, Abel Ferreira não poderá contar com Lázaro, Bruno Rodrigues e Piquerez no embate. Os jogadores carecem das condições físicas ideais e não serão preocupações de Renato para o confronto. O Tricolor, no entanto, também lida com desfalques para a partida. Como foi anunciado quinta-feira pelo clube, Kannemann é ausência confirmada para o restante da temporada diante de seus problemas no quadril. O atacante Pavon, que já não vinha aparecendo nos jogos, informou dores musculares na coxa e também não viajou para São Paulo.

Na manhã desta quinta-feira (7), a equipe de Portaluppi se apresentou no CT Luiz Carvalho pela última vez antes do enfrentamento com o vice-líder. A ocasião teve início com trabalhos de força na academia, que foram sucedidos por atividades com bola. Já no início da tarde, o plantel embarcou rumo a São Paulo visando o embate com o Palmeiras fora de casa. Se vencer, o time gaúcho pode, a depender de resultados paralelos, ultrapassar o Atlético-MG na tabela e chegar na 42 pontos na competição. Em caso de derrota, por outro lado, pode perder até três colocações flertar com o Z-4.