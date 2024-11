Inter x Criciúma: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De olho na manutenção da sequência invicta, hoje em 12 jogos, e de uma possível vaga no G-4, o Inter recebe o Criciúma nesta terça-feira (5), às 21h30min, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Em caso de vitória, o Colorado fica momentaneamente na 4ª colocação, e espera o resultado do Flamengo, que encara o Cruzeiro na quarta, para definir sua vida ao final da rodada. A transmissão fica por conta da RBS TV e Premiere.

A preparação para o confronto se encerrou nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante, em atividade realizada com os portões fechados. A tendência é que Fernando, ainda em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha, seja a única baixa na equipe do técnico Roger Machado. Por outro lado, os pendurados preocupam para o confronto com o Fluminense, na sexta. São eles: Bruno Gomes, Bernabei, Wanderson, Wesley, Borré e Valencia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

Criciúma - Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto e Ronald; Bolasie, Matheusinho e Allano; Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). No VAR, estará Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ).

Serviço Inter x Criciúma

Local: estádio Beira-Rio;

Data e hora: terça-feira (5), às 21h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere;