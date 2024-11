Fernando segue sendo a principal dúvida para o duelo com o Criciúma

De olho no confronto com o Criciúma nesta terça-feira (5), às 21h30min, o Inter encerra sua preparação para o embate na tarde desta segunda-feira no CT Parque Gigante. Após empatar com o Flamengo na última quarta-feira, o time comandado por Roger Machado garantiu a continuidade de sua sequência invicta. Tratam-se de 12 jogos pontuando. Buscando dar seguimento ao bom momento, o Colorado receberá novamente seu torcedor no Beira-Rio, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

A principal dúvida para a ocasião está na entrada do meio-campo: o volante Fernando. O jogador está realizando treinamentos intensivos, sendo monitorado e reavaliado diariamente. Após sentir um desconforto na panturrilha direita durante o clássico Gre-Nal, ele desfalcou o elenco nos jogos contra o Atlético-MG e Flamengo.

Outra questão que se põe para a partida são os pendurados. O elenco de Roger Machado conta com oito atletas que, se tomarem cartão amarelo, ficam de fora do confronto contra o Fluminense na sexta-feira. Trata-se dos titulares Bruno Gomes, Bernabei, Wesley e Borré, e dos reservas Valencia, Wanderson, Renê e Ricardo Mathias.

