Fora de casa, Grêmio empata com o Fluminense por 2 a 2 no Brasileirão

Na noite desta sexta-feira (1), o Grêmio empatou com o Fluminense por 2 a 2, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse resultado fez ambos times se distanciarem, temporariamente, um ponto do Z-4. Entretanto, a depender dos resultados paralelos do fim de semana, essa gordura pode queimar.

No primeiro tempo, o clube gaúcho abriu o placar com Braithwaite, em contra-ataque iniciado por Aravena. Em resposta, o time carioca descontou com Jhon Arias e virou com Kauã Elias, em cruzamento no segundo tempo. No finalzinho da partida, Reinaldo converteu uma cobrança de pênalti e deixou tudo igual no Maracanã.

O primeiro tempo foi equilibrado, com os dois times tentando criar suas chances a partir de estratégias diferentes. O Fluminense, como é de sua característica, manteve a posse de bola e buscou construir jogadas a partir de um meio campo povoado, passes rápidos e uma pressão alta.

O Grêmio, por sua vez, colocou suas fichas em uma defesa bem montada e contra-ataques qualificados. Para isso, a equipe gaúcha utilizou da velocidade de Soteldo e Aravena e suas trocas de posição para tentar desorganizar a defesa carioca.

Aos 10 minutos, Villasanti deu uma enfiada de bola alta para Braithwaite, que não conseguiu chegar a tempo e acabou nas mãos do goleiro Fábio. Já aos 13, em jogada individual, o lateral João Pedro fez fila em direção ao gol do mandante. O jogador deu uma disparada por dentro, mas perto da grande área foi desarmado. A bola acabou sobrando para Reinaldo, que finalizou para fora.

Em cruzamento nos 16 minutos da primeira etapa, Lima levantou para Thiago Santos, que subiu sozinho, mas só conseguiu raspar na bola, que foi para fora. Soteldo, alguns lances depois, devolveu o perigo, pifando Braithwaite na cara da entrada da grande área. O atacante, todavia, foi bem marcado e acabou cometendo uma falta de ataque.

O gol do time de Renato Portaluppi chegou aos 26, em contragolpe puxado por Aravena após pressão do clube carioca. Explorando o lado esquerdo do campo, o atacante conduziu para o meio e deu uma enfiada de bola para Reinaldo, que finalizou com um chute potente. O goleiro Fábio até conseguiu bloquear, porém a bola sobrou no meio da área nos pés de Braithwaite. Resultado: 1 a 0 para o Grêmio.

O Fluminense, porém, também não é flor que se cheire. Logo depois do gol adversário, em falta cobrada pela esquerda, por Keno, Arias quase descontou de cabeça. O clube gaúcho, por outro lado, continuou dando perigo em seus contra-ataques. Lima, aos 38 minutos, em jogada coletiva, acabou cara a cara com Marquesín. O atacante tentou uma batida colocada e, em uma bela defesa, o guarda redes gremista impediu o empate.

Entretanto, não por muito tempo. Aos 42, a insistência do Fluminense compensou. Depois de forte pressão na entrada da área gremista, a bola sobrou em Jhon Arias na direita, que bateu por baixo no canto esquerdo de Marquesín. Tudo igual no Maracanã! O final do primeiro tempo foi de pressão da equipe carioca, que, vislumbrando uma virada, fez a defesa gremista trabalhar.

Na segunda etapa, as coisas ficaram mais agitadas. O mandante continuou em cima do Grêmio, tentando a todo custo manter os três pontos disputados em sua casa. Do outro lado, o clube gaúcho continuou tentando explorar os erros do Fluminense em contragolpes, mas com menos efetividade do que no primeiro tempo. A postura dos dois times se manteve semelhante a da primeira etapa, com a diferença que o time carioca aumentou tanto o seu volume ofensivo quanto o perigo oferecido pelo mesmo.

Já no primeiro minuto, Kauã Elias recebeu bola de Keno no meio da grande área e bateu sobre pressão. O chute foi para a fora, passando ao lado da trave direita de Marchesín. Aos 8, Aravena conduziu para o meio e bateu uma bola forte, que tirou tinta da trave direita de Fábio.

Já aos 13, a partir de cavadinha do Ganso, Arias apareceu na área pela esquerda e arrematou. O goleiro gremista, no reflexo, espalmou a bola para trave e protagonizou uma grande defesa. Nos 19, Lima roubou a bola de Dodi no campo de ataque e passou para Kauã Elias, que estava na sua frente. O centroavante, porém, finalizou para fora.

Na sequência, o atacante se redimiu. Em escanteio originado pelo lance anterior, Lima colocou a bola na cabeça do Kauã, que venceu de Villasanti e movimentou as redes do adversário. Com isso, o Fluminense fez o seu segundo gol e virou a partida.

Logo em seguida, em sobrada de bola no meio da área, Cristaldo cabeceou com a goleira aberta, mas Thiago Santos salvou o empate. Em lançamento de Cano aos 38 minutos, Nonato parou na frente de Marquesín, tentou uma cavadinha e foi bloqueado pelo goleiro. A partir daí, o time de Portaluppi passou a pressionar o mandante em busca de uma igualdade no placar.

Essa igualdade veio aos 49 do segundo tempo. Nathan Fernandes colocou uma bola alta para Arezo, que invadiu a área e entrou em dividida com o goleiro Fábio. O guarda redes do Fluminense saiu atrasado na disputa e foi marcado pênalti para o Grêmio. Reinaldo assumiu a cobrança e empatou o jogo para a equipe gremista.

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Arezo) e Villasanti; Edenilson (Cristaldo), Soteldo (Monsalve) e Aravena (Nathan Fernandes); Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.

Fluminense - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Bernal) e Lima (John Kennedy); Arias, Ganso (Nonato) e Keno (Alencar); Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Matheus Delgado Candançan (SP)