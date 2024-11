Dorival Júnior convoca seleção brasileira para as Eliminatórias sem Endrick

De olho nos confrontos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira, nesta sexta-feira (1), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A lista do comandante abrange os duelos com Venezuela, no dia 14, em Maturín, e contra o Uruguai, no dia 19, em Salvador, na Arena Fonte Nova. Sem grandes surpresas, a Canarinho terá os holofotes voltados para Vinicius Júnior, Raphinha e Rodrygo, liberado pelo departamento médico do Real Madrid após um pequeno desconforto no joelho.

A principal ausência é Endrick, jovem promessa do futebol nacional. O atacante de 18 anos, no entanto, não entra em campo pelo Real Madrid há cerca de um mês, culminando em sua ausência na lista. A posição de centroavante, portanto, só conta com Igor Jesus, do Botafogo.

Além dele, outra baixa de peso é Neymar, que, em consenso com a comissão técnica e o Al Hilal, seu clube na Arábia Saudita, só volta na próxima Data Fifa, em março do ano que vem — adversários serão Argentina e Colômbia — por conta da lesão no joelho, da qual a recém se recuperou.

Na tabela de classificação, o Brasil vive um momento mais tranquilo após conquistar duas vitórias na última parada internacional, contra Chile e Brasil. Ocupando o 4º lugar, com os mesmo 16 pontos que o Uruguai, uma posição à frente, a equipe de Dorival mira o topo, mas precisa tirar a grande vantagem da Argentina, que já chegou a 22 pontos.

Confira a convocação da seleção brasileira

Goleiros

Ederson (Manchester City)

Bento (Al Nassr)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Arana (Atlético-MG)

Abner (Lyon)

Zagueiros

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Militão (Real Madrid)

Murilo (Nottingham Forest)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Raphinha (Barcelona)

Atacantes

Estevão (Palmeiras)

Igor Jesus (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Júnior (Real Madrid)