Flamengo e Atlético-MG iniciam decisão da Copa do Brasil no Maracanã

O domingo (3) marca a largada da grande final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, em um duelo de expoentes da reta final de temporada no futebol brasileiro. A bola rola a partir das 16h, no Maracanã. De um lado, está um Rubro-Negro renovado pela chegada do técnico Filipe Luís, ídolo do clube como jogador, que devolveu a intensidade da equipe, superando desfalques importantes. Do outro, está o Galo com DNA de copas, já que, além da decisão nacional, também está na final da Libertadores, após despachar o River Plate. O jogo de volta está marcado para o dia 10, no domingo seguinte, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Os cariocas terão o jogo de ida junto ao torcedor, que promete casa cheia. Em boa fase, a equipe vem de empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, em um embate de primeira linha, com chances para ambos os lados. Contando com alguns retornos importantes, o técnico rubro-negro tem dúvidas em todos os setores, mas alguns pilares, como Léo Pereira, Gerson e Arrascaeta, estão garantidos.

No campo dos desfalques, quem não marcará presença dentro das quatro linhas são os volantes Pulgar (suspenso) e De La Cruz (lesionado) e o atacante Bruno Henrique, também suspenso. A escalação, portanto, deve contar com Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz (Fabrício Bruno) e Alex Sandro; Evertton Araújo, Alcaraz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Gabriel Barbosa.

Já os mineiros estão com a confiança no teto. A classificação frente aos argentinos no torneio continental foi a prova de que o time do técnico Gabriel Milito tem os traços de mata-mata: 3 a 0 na ida, em casa, e um empate sem gols no Monumental de Núñez lotado.

Agora, o foco está no confronto deste final de semana, sem poder contar com titulares importantes. O atacante Deyverson, que já jogou a competição pelo Cuiabá, não fica à disposição. Assim como o volante Fausto Vera, que já defendeu o Corinthians. Com isso, o time deve ser composto por Éverson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco e Arana; Vargas (Igor Gomes), Paulinho e Hulk.