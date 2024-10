No Beira-Rio, Inter busca empate com o Flamengo e mantém série invicta

Na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Beira-Rio, o Inter empatou com Flamengo em 1 a 1. Um clássico jogo "lá e cá". Em ocasião que recuperou a partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, os torcedores puderam ver um show de futebol. Ambas equipes entraram em campo de olho nos três pontos e deixaram isso claro a partir de suas posturas. O resultado não colocou o Colorado no G-4, mas mantém a sua invencibilidade, que chegou a 12 jogos.

A primeira etapa foi equilibrada. Começando com linhas altas, os dois times buscaram manter uma presença ofensiva forte e criar oportunidades, e foi isso que aconteceu. Tanto o Inter quanto o Flamengo tiveram várias chances, mas, em certo ponto do jogo, o rubro-negro conseguiu mostrar superioridade e confirmá-la.

O Inter entrou na disputa pegando fogo, pressionando o Flamengo com sua marcação avançada. Já no primeiro lance, o Flamengo se atrapalhou na saída de bola e a pressão alta do Colorado não perdoou. No primeiro lance, Borré quase guardou o seu, porém, apertado pela marcação, finalizou com dificuldade e Varela conseguiu evitar o gol.

Na mesma moeda, Bruno Henrique devolveu o perigo em uma escapada. O atacante, graças a toda sua velocidade, conseguiu finalizar com boas chances, mas o acabamento não foi bom o suficiente. A bola passou rente à trave esquerda de Rochet. Na mesma pegada, aos 11 minutos, Gerson entrou na área pela esquerda, conduziu até o meio e desperdiçou a chance.

Aos 18 minutos, após roubar a bola no campo de ataque, Wesley avançou até a extremidade do campo e cruzou para Tabata, que estourou a bola no travessão em um cabeceio. Também por cima, Bruno Henrique assustou a torcida colorada novamente aos 22 minutos. Já Varela, aos 32, bateu na entrada da grande área no canto esquerdo do goleiro colorado, que se espichou e fez grande defesa, afastando o perigo para linha de fundo.

Eventualmente, a defesa colorada cedeu. Em um cruzamento de Ayrton, aos 45 do primeiro tempo, Thiago Maia se atrapalhou tentando afastar a bola, que acabou por bater no seu braço. É pênalti para o Flamengo! Na cobrança, Alcaraz disparou um foguete no canto direito e não deu chances para o azar, colocando o rubro-negro na frente.

Na segunda etapa, o Inter entrou em campo precisando correr atrás do prejuízo. Dito e feito. Foi um início de pressão por parte do Colorado. Aos 9, Bernabei tentou descontar a partir de enfiada de Alan Patrick, mas não teve êxito. O camisa 10, insatisfeito, deixou um defensor no chão no meio da grande área e finalizou no lance seguinte. Rossi, entretanto, fechou o chute.

O Colorado não deixou de tentar um minuto sequer. Na metade do segundo tempo, aos 27, Bernabei invadiu a área flamenguista e disparou um cruzamento contra o braço de Léo Ortiz. O juiz entendeu que o braço do lateral rubro-negro estava em retração e deu apenas cruzamento. O Flamengo, entretanto, não abdicou de jogar. Continuou criando suas chances e tentando se aproveitar da vantagem conquistada.

Já nos momentos finais, o futebol recompensou o elenco colorado por sua resiliência. Depois de uma etapa inteira de grande pressão e volume ofensivo, Valencia chegou ao empate a partir de uma enfiada de Wanderson. Vislumbrando algo maior, o Colorado seguiu martelando a defesa rubro-negra, mas os times saíram quites do Beira-Rio.

Inter (1) - Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel (Clayton Sampaio) e Bernabei; Rômulo (Bruno Henrique) e Thiago Maia (Enner Valencia); Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley (Wanderson); Borré. Técnico: Roger Machado.

Flamengo (1) - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton; Pulgar, Araújo, Alcaraz (Matheus Gonçalves) e Gerson; Gonzalo Plata (Michael) e Bruno Henrique Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem - Davi de Oliveira Lacerda (ES).