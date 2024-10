Seleção brasileira vai para última convocação sem a presença de Neymar

Com grandes expectativas para seu retorno, Neymar não será convocado por Dorival Júnior para as partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na Data Fifa de novembro — contra a Venezuela, dia 14, em Maturín, e contra o Uruguai, dia 19, em Salvador. Em consenso, comissão técnica, atacante do Al-Hilal e CBF concordaram em postergar o retorno do camisa 10 para 2025 e deixá-lo fora da lista do treinador, que será anunciada nesta sexta-feira (1).

A convocação, por outro lado, terá o retorno de Vinicius Júnior, que foi cortado da última parada internacional por conta de lesão. Além do astro do Real Madrid, para muitos injustiçado pelo 2º lugar na Bola de Ouro, outros nomes que vem se destacando são atrações na Canarinho.

O atacante Raphinha, do Barcelona, é um dos expoentes da temporada e, ainda sem Neymar, assume um papel de protagonismo ao lado de Vini na equipe. Estevão, do Palmeiras, é outra figura que desperta, curiosidade. Assim como Endrick, que deve seguir na reserva de Igor Jesus.

Outra ausência de peso pode ser Rodrygo, que vinha atuando com a camisa 10. O também atacante do Real sofreu uma lesão no joelho e, no sábado, ficou de fora do El Clássico, contra o Barcelona. Sua presença é uma incógnita a ser esclarecida por Dorival. A tendência, no entanto, é que o atleta fique à disposição. Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, deve ser baixa por conta de uma lesão no joelho.

Referência na seleção, Neymar poderá ganhar mais ritmo de jogo e melhorar seu condicionamento físico antes de voltar a defender o Brasil. Depois de longo período afastado dos gramados - um ano e quatro dias -, ele voltou a disputar uma partida oficial no dia 21, diante do Al-Ain, pela Liga dos Campeões asiática.

Ele atuou 29 minutos, na vitória do Al-Hilal por 5 a 4. Ao longo do último ano, o atacante passou por cirurgia após romper o ligamento do joelho e machucar dois meniscos enquanto defendia a seleção brasileira, em outubro de 2023.

Pelo clube saudita, o camisa 10 poderá disputar mais três partidas até o final do ano, todas pela Liga dos Campeões da Ásia - já que não foi inscrito no Campeonato Saudita e Copa do Rei Saudita pelo limite de estrangeiros no elenco.