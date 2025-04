Seleção não pode ser usada para mostrar se a CBF está mal, diz Ednaldo

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, aproveitou o Congresso da Conmebol para uma defesa pública da própria gestão. O dirigente disse que o desempenho em campo da seleção brasileira não pode ser usado como régua para dizer que a CBF está mal.

Ednaldo ainda defendeu que o dinheiro investido pela CBF é para o "fomento ao futebol". Ele passa por questionamentos a respeito da forma com a qual gasta os recursos da CBF, como ressaltado pela revista Piauí em uma reportagem investigativa que evidenciou desvios de verbas para departamentos sem envolvimento com o esporte. Tudo isso em uma manifestação que culminou com o apoio à reeleição do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, com quem Ednaldo teve desentendimentos recentes.

O QUE DISSE EDNALDO RODRIGUES

Seleção

"Quando a seleção não se encontra bem em campo, eles colocam toda a administração como se fosse culpada. E, na realidade, nós não temos o controle de campo. Controle de campo é quem joga melhor e quem vence. Nós não podemos colocar a Seleção Brasileira mais no passado dos títulos conquistados. Ela tem que se impor, ela tem que voltar a ser grande, conquistando dentro de campo. E respeitando aqueles que vencem ela, porque venceram através de um melhor futebol. Então eu penso dessa forma. Ninguém é mais do que ninguém, mas também não pode, por resultado em campo, dizer que as outras coisas estão mal".

Investimentos da CBF

"Na CBF, desde quando assumimos em 2022, também evoluímos aqui as receitas, aumentamos as receitas e aumentamos o fomento no futebol. Pegamos a CBF com 41% de fomento no futebol. E nesta quinta-feira (10) estamos com 80% do fomento do futebol. Isso quer dizer que toda a receita da CBF, que tem aumentado e que cada ano aumenta, 80% são destinados ao futebol feminino, ao futebol masculino, aos clubes da série C, D e até da B, que às vezes não tem os patrocínios suficientes".

Apoio a Alejandro Domínguez

"O futebol precisa também que tenha paz. Mudanças por mudanças não devem prevalecer. Eleição é proposta. E principalmente credibilidade de quem está se candidatando ao processo sucessório. Temos visto um trabalho muito eficiente e que tem tido resultados significativos na parte de finanças, de aplicação ao fomento do futebol sul-americano, no apoio às associações que disputam competições. As divergências são poucas. O diálogo exaustivo faz com que se transformem em convergências".

Se está tudo bem, tudo na paz, se tem tudo sido correspondido, qual seria a razão de uma mudança?

Contato com os outros presidentes

"Eu tenho acompanhado no grupo, mas desculpe, às vezes não consigo falar porque não escrevo em espanhol. Mas entendo praticamente tudo o que vocês colocam. E na maioria das vezes concordo".

Eleição na CBF

"A eleição recente foi exatamente referendando o trabalho que estamos fazendo de lisura, de transparência, e que as 67 associações votantes, que são 27 federações, os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B, vieram dizer assim: queremos que dê continuidade a esse trabalho de mudar a reputação da instituição. E vamos fazer".