Gre-Nal 443: Inter consegue regularização e Ricardo Mathias está liberado para o clássico

O Inter divulgou nota, nesta sexta-feira (18), informando que o atacante Ricardo Mathias está liberado para o Gre-Nal 443. O jovem atacante colorado foi expulso no Brasileirão sub-20, em duelo com o próprio Grêmio, e pegou um gancho de quatro partidas, que poderia lhe deixar de fora dos compromissos pelo profissional. O duelo está marcado para sábado, às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante de 18 anos foi decisivo para o acesso colorado ao G-6. Foi dele o gol de empate contra o Corinthians, no 2 a 2 disputado antes da parada para a Data Fifa. Agora, ele é a terceira opção na hierarquia da posição. Com Borré garantido como titular, Valencia é a opção imediata, enquanto Mathias pode ser a surpresa improvável no clássico.

Confira a nota divulgada pelo clube

O Sport Club Internacional formalizou a transação disciplinar desportiva da pena complementar pendente relativa ao atleta Ricardo Mathias, com todas as documentações necessárias devidamente registradas e homologadas junto à CBF e ao STJD. Dessa forma, o jogador encontra-se regularizado e apto a ser relacionado pelo técnico Roger Machado nos próximos compromissos do Clube pelo Campeonato Brasileiro.