Inter recebe o Palmeiras em duelo de postulantes ao título Brasileiro

Se aproxima mais uma prova de fogo do Inter em 2025. Ainda invicto na temporada — o único da elite nacional — com 17 jogos, 11 vitórias e seis empates, o time do técnico Roger Machado encara um dos grandes postulantes ao título Brasileiro. Pela 4ª rodada, contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (16), às 19h30min, no Beira-Rio, voltam alguns dos principais protagonistas, poupados no final de semana. São eles Bernabei, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Este será o último compromisso antes do Gre-Nal 447, no sábado de Aleluia.

No entanto, se engana quem pensa que a cabeça do grupo está no clássico. Como disse Roger, na coletiva após o empate com o Fortaleza, “o campeonato se perde nas dez primeiras rodadas e se ganha nas dez últimas”. Diante de um concorrente direto e uma arrancada complicada, a prioridade está em parar os comandados de Abel Ferreira, que parecem se encaixar. Após a perda do Paulistão para o Corinthians, o Alviverde deu o troco no final de semana em uma atuação segura diante do torcedor, na vitória por 2 a 0.

Mesmo ciente da pedreira, o Colorado não teve, por questões logísticas, uma grande preparação. A reapresentação ocorreu apenas nesta terça, no CT Parque Gigante, às vésperas da partida, por conta da volta do Ceará a Porto Alegre na segunda. Com apenas um treino, Roger não deve fugir da espinha dorsal de sua equipe e apenas uma incógnita está no ar: quem substitui o lesionado Carbonero?

O colombiano foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Leão do Pici com um problema na parte posterior da coxa direita e só volta no mês que vem. A disputa pela vaga está entre Bruno Tabata e Vitinho, com características distintas. O primeiro segura mais a bola e se encaixa na ideia de ter um meia-ponta, que serve como apoio para a ultrapassagem de Braian Aguirre no corredor. No entanto, ainda está em seus primeiros passos na temporada depois de perder o Estadual lesionado. O segundo, por sua vez, é mais agudo e parecido com Wesley, mas tem crédito pelos gols marcados e, por hierarquia, tende a ser escalado.

A provável escalação colorada, portanto, tem Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho (Tabata), Valencia e Wesley. O zagueiro Victor Gabriel, passada a transição para o campo na recuperação de uma lesão muscular na coxa, também pode pintar como surpresa, mas sua presença está mais garantida no Gre-Nal.