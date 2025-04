Inter x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter recebe o Palmeiras às 19h desta quarta-feira (16), no Beira-Rio. O Colorado está invicto há 17 jogos e inicia uma sequência de cinco compromissos em Porto Alegre com alguns titulares descansados. Os meio-campistas Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick sequer viajaram para o confronto com o Fortaleza, no domingo, enquanto o lateral-esquerdo Bernabei ficou os 90 minutos no banco. Contra o alviverde paulista, a transmissão fica por conta do Prime Vídeo, no streaming.

Quanto à sequência na Capital, o Colorado tem o Gre-Nal 447 como único compromisso fora de casa. A bola rola no sábado (19), às 21h, pelo Brasileirão. Depois, recebe o Nacional, pela Libertadores, o Juventude, também pelo Brasileirão, e o Maracanã, do Ceará, pela Copa do Brasil. De imediato, contra os paulistas, o técnico Roger Machado tem apenas um treino para definir o time. A atividade ocorre nesta terça pela manhã, no CT Parque Gigante.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel (Victor Gabriel) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Valencia e Wesley. Técnico: Roger Machado.

Palmeiras - Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez e Richard Ríos; Felipe Anderson, Estêvão e Facundo Torres; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem: Ainda não foi divulgada pela CBF.

Serviço Inter x Palmeiras

Local: Beira-Rio;

Data e hora: quarta-feira, às 19h30min;

Transmissão: Prime Vídeo, no streaming;