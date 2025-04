Abel perde um, mas ganha outro: a situação da zaga do Palmeiras contra o Inter

O Palmeiras vem de quatro vitórias consecutivas com Abel Ferreira utilizando um esquema com três zagueiros. O problema é que Murilo, titular do time, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e será desfalque nos próximos jogos, e o treinador vai precisar fazer uma mudança.

Murilo teve uma lesão muito parecida com a de Marcos Rocha, e deve ficar fora por pelo menos um mês. O lateral direito sentiu a coxa no jogo de ida da final do Paulistão, no dia 16 de março, e ainda não ganhou minutos após se recuperar.

Abel escalou Micael contra o Corinthians, e o time deve ter o mesmo trio contra o Inter. Micael, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs também formaram a zaga do Palmeiras na estreia da Copa Libertadores, na vitória por 3 a 2 contra o Sporting Cristal -foi o primeiro jogo que fez a equipe reencontrar o caminho das vitórias.

Marcos Rocha voltou a ser relacionado e é mais uma opção na defesa. O lateral voltou a ser relacionado justamente no Dérbi deste fim de semana e pode atuar como zagueiro pelo lado direito, função que Bruno Fuchs tem feito.

Rocha deve ser ainda mais utilizado como zagueiro pela direita pela ascensão de Felipe Anderson. O atacante ganhou destaque nas últimas partidas jogando no lado direito do ataque, e recompondo como ala sem a bola.

Naves vê luz no fim do túnel com lesão de Murilo. O defensor pediu para ser negociado, mas só recebeu uma proposta para ser emprestado ao Botafogo e o Alviverde só aceita uma venda em definitivo. Naves não joga desde o segundo jogo da final do Paulistão e ainda tem a concorrência de Benedetti. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio.