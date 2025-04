João Fonseca é confirmado na lista para Roland Garros e jogará seu 2º Grand Slam

João Fonseca foi confirmado nesta terça-feira na lista oficial de Roland Garros. O jovem tenista brasileiro disputará pela segunda vez uma chave principal de Grand Slam como profissional. Será ainda a primeira vez em que entrará diretamente na disputa, sem precisar passar pelo qualifying, a fase preliminar.

Com seu. Via de regra, os 100 primeiros colocados do ranking costumam entrar diretamente na chave. Faltava, porém, a oficialização desta lista, assegurando a estreia do carioca de 18 anos no segundo Grand Slam da temporada.Fonseca já competiu no complexo de Roland Garros, na capital francesa, como juvenil. Em 2023, alcançou a fase de quartas de final.Em janeiro, ele surpreendeu o mundo do tênis ao faturar uma grande vitória em sua estreia numa chave principal de Grand Slam. No Aberto da Austrália, onde precisou vencer três partidas no qualifying, ele obteve o maior triunfo de sua carreira até agora ao superar o russo Andrey Rublev, então número nove do mundo, por 3 sets a 0.O brasileiro acabou eliminado na partida seguinte, na segunda rodada. Mas viu seu nome passar a virar assunto recorrente em podcasts internacionais de tênis, sempre no tom de promessa que já vem obtendo resultados. Na semana passada, o especialista britânico David Law foi além e chegou a afirmar que o brasileiro seria o campeão deste ano em Roland Garros.Ele acredita que Fonseca poderia repetir o feito de Gustavo Kuerten em 1997. Na época, Guga surpreendeu o mundo ao ser campeão mesmo sendo apenas o 66º do ranking da ATP, na ocasião. Guga, que depois se sagrou tricampeão em Paris, é até hoje o tenista com pior ranking a faturar o título no masculino. Além do especialista, casas de apostas já colocam o brasileiro entre os oito mais cotados a levar o título.Em seu segundo ano como profissional, Fonseca já soma três títulos, sendo dois de nível Challenger, abaixo dos torneios da ATP, e o seu primeiro troféu de alto nível, o ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro., nos Estados Unidos. Ele precisou deste período de folga, em momento incomum no circuito, porque terminou a temporada passada muito tarde para poder disputar o Next Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas sub-20 do mundo, na Arábia Saudita. A competição, vencida pelo carioca, foi disputada às vésperas do Natal, época em que os tenistas já se preparam para a temporada seguinte., quando ele voltará às quadras no Masters 1000 de Madri, na Espanha. Depois, deve disputar o Masters de Roma, últimos torneios de peso antes de Roland Garros, com começo marcado para o dia 25 de maio.O atleta de 18 anosdo Grand Slam francês. Thiago Monteiro, 93º do mundo, também estará na chave. Já Thiago Wild, 112º, não conseguiu entrar na lista e terá que disputar o qualifying.