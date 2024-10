Gre-Nal 443: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter e Grêmio se encontram pela terceira vez em 2024, no Gre-Nal 443, neste sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, são duas vitórias coloradas na temporada — uma pelo Estadual e outra pelo Nacional. A promessa é de um jogo quente, após a sequência de polêmicas na semana que antecede o clássico. A transmissão fica por conta do Premiere. A TV aberta não anuncia o duelo.

Do lado mandante, o time de Roger Machado chega com as dúvidas de Rogel, Fernando e Borré. O trio está se recuperando de lesão e corre contra o tempo para estar á disposição. O centroavante colombiano é quem tem o cenário mais otimista, enquanto o volante de 37 anos será dúvida até o último minuto. Thiago Maia, por fim, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Tricolor de Renato Portaluppi tem dúvidas no meio-campo. Com todos os nomes aptos do meio para frente, Dodi e Pepê disputam uma vaga, enquanto Aravena e Soteldo brigam por outra. Na defesa, Reinaldo também está suspenso pelo terceiro amarelo. Mayk e Fábio são as opções.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Mayk (Fábio); Villasanti, Dodi (Pepê), Edenilson, Cristaldo e Aravena (Soteldo); Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Corrêa e Luiz Cláudio Regazone. No VAR, estará Marco Aurélio Ferreira.

Serviço Gre-Nal 443

Local: Beira-Rio;

Data e hora: sábado (19), às 16h;

Transmissão: Premiere;

Ingressos: Os bilhetes estão esgotados. Restam apenas camarotes na Padre Cacique, que pertence a BRio.