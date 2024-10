Na volta de Portaluppi, Grêmio dá sequência à preparação para o Gre-Nal 443

Foi apenas no segundo dia de trabalho visando o clássico Gre-Nal que o Grêmio contou com Renato Portaluppi. Depois de estender sua folga no Rio de Janeiro por mais um dia, o técnico se reapresentou para comandar o treino desta terça-feira (15) à tarde, no CT Luiz Carvalho. Depois de uma segunda de atividades com bola em espaço reduzido, ele intensifica, em seu retorno, a preparação para o clássico de sábado, às 16h, no Beira-Rio.

LEIA MAIS: Grêmio se reapresenta após derrota e inicia preparação para o clássico

Foram quatro dias de descanso para o grupo de jogadores, entre quinta e domingo, após a derrota para o Atlético-MG. No total, serão cinco treinos antes do duelo com o Inter. As dúvidas na escalação, entretanto, só serão sanadas a uma hora do apito inicial.

Os mistérios são decorrentes de escolhas em nível técnico. No campo dos desfalques, Reinaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, enquanto Jemerson, substituído contra o Galo por conta de dores musculares, também deve ser baixa.

No jogo de peças, Portaluppi precisa escolher entre Mayk e Fabio na lateral-esquerda, Pepê e Dodi no meio-campo e Soteldo e Aravena na linha de frente. Tais escolhas, no entanto, podem fugir deste desenho e se desdobrar em mudanças de esquema e estratégia.

Dodi e Pepê podem jogar juntos, formando um trio de volantes, que se somaria a Edenilson, responsável pelo corredor direito nos últimos três jogos. Soteldo e Aravena também. Com um ponteiro em cada lado, o Tricolor teria uma esquadra ofensiva com o objetivo de atacar o Colorado. A tendência, no entanto, é que a definição da equipe mantenha o esqueleto atual, com uma postura reativa — ao menos em um primeiro momento. Recentemente, os gremistas vem atuando em um 4-2-3-1, com duas linhas de quatro jogadores na hora de se defender. Mais adiantado, Cristaldo encosta no centroavante Braithwaite.

A preparação se estende até sexta, com os treinos realizados pela manhã, a partir desta quarta-feira — data que interessa o torcedor gremista. A venda de ingressos para o Gre-Nal se inicia às 14h. Será disponibilizada a carga de dois mil ingressos para o tricolor que desejar acompanhar seu time no setor de visitantes do Beira-Rio. A expectativa é que os bilhetes se esgotem em minutos, como ocorreu em clássicos anteriores.