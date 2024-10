Inter divulga lista de relacionados para enfrentar o Corinthians sem Bruno Tabata

Na véspera do duelo com o Corinthians, neste sábado (5), às 19h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o Inter divulgou a lista de relacionados sem o meio-campista Bruno Tabata. O atleta de 27 anos, que retornou no domingo, contra o Vitória, de uma lesão muscular, está fora do duelo por conta de uma virose, conforme informou a assessoria do clube. Sem maiores complicações, a tendência é que ele retorne às atividades no CT Parque Gigante a partir da próxima semana e fique à disposição para o Gre-Nal 443, no dia 19, no Beira-Rio.

Além do meia, o Colorado também vai a São Paulo sem o zagueiro Rogel, o volante Fernando e o atacante Borré. O trio está entregue ao departamento médico para cuidar de problemas musculares. Eles também devem estar aptos para jogar o clássico. A pausa para a data Fifa, após a rodada do final de semana, será fundamental na recuperação dos jogadores.

Fernando, além de lesionado, também está suspenso. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o rubro-negro baiano por retardar sua saída do gramado, ao ser substituído, após sentir um desconforto no tornozelo direito. No campo dos pendurados, Bruno Gomes, Thiago Maia e Valencia estão a perigo de perderem o clássico.