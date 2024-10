Contra o Corinthians, Inter mira o G-6 no último jogo antes do Gre-Nal

Dando mais um passo na briga por vaga na Libertadores, o Inter pode se alçar ao G-6 do Campeonato Brasileiro em caso de vitória sobre o Corinthians, neste sábado (5), às 19h, pela 29ª rodada, na Neo Química Arena. Com a preparação se afunilando no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado define a escalação nesta sexta, em treino fechado pela manhã, sem a tendência de grandes surpresas.

Ocupando o 7º lugar na tabela com os mesmo 45 pontos que o Bahia, 6º colocado por conta do número de vitórias, os gaúchos têm a chance de ingressar na zona de classificação ao torneio continental, a depender dos resultados paralelos. Enquanto o tricolor baiano encara o Flamengo, em casa, o São Paulo, que abre o G-6 com 47 pontos, visita o Cuiabá.

A missão do técnico colorado é contornar desfalques importantes para o seu modelo de jogo. O volante Fernando, responsável pela proteção da defesa na faixa central, está suspenso e não viaja para São Paulo. Seu substituto natural é Rômulo.

O problema para o atleta de 37 anos é que, mesmo sem o terceiro amarelo, ele estaria fora de combate. Com uma leve lesão muscular e sem o boletim médico divulgado pelo clube, especula-se que o meio-campista fique fora por duas ou três semanas, correndo contra o tempo para estar à disposição no Gre-Nal 443, no dia 19, no Beira-Rio.

Na linha de frente, Borré também sofre de um problema muscular, este na coxa, e é desfalque pela segunda vez consecutiva. De olho no clássico, o colombiano deve estar em campo para enfrentar o Grêmio. Contra o alvinegro paulista, Valencia segue no comando do ataque.

O restante da equipe deve ser o mesmo que bateu o Vitória, no domingo, com Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

A principal preocupação para o duelo está nos pendurados Bruno Gomes, Thiago Maia e Valencia. Eles podem ser desfalque no Gre-Nal, caso recebam um cartão amarelo no sábado. Destes, os dois primeiros são peças chaves no esquema de Roger. Enquanto Gomes foi escalado em todas as 15 partidas desde que o treinador assumiu o cargo, Maia é titular absoluta na posição de segundo volante, se tornando o gatilho da pressão no campo de ataque.