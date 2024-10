No CT Parque Gigante, Roger faz o primeiro esboço do Inter que encara o Corinthians

À medida que o confronto com o Corinthians, na Neo Química Arena, bate na porta, o técnico Roger Machado afunila a preparação do Inter no CT Parque Gigante. O segundo treino da semana, nesta quarta-feira (2), contou com a presença dos titulares no gramado e, a partir daí, surgiu o primeiro esboço de time para visitar os paulistas, neste sábado, às 19h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem grandes novidades, o comandante colorado não pôde contar com Fernando, Rogel e Borré, entregues ao departamento médico. Os três são desfalques para o final de semana, mas correm contra o tempo para jogar o Gre-Nal 443, no dia 19 deste mês.

Também ficaram de fora do trabalho com bola o goleiro Rochet, o zagueiro Vitão e o meio-campista Bruno Tabata, que realizaram controle de carga na academia e, posteriormente, correram em volta do gramado. Estes, no entanto, ficam à disposição para enfrentar o Timão.

A equipe titular indicou duas mudanças importantes. Primeiro, o zagueiro da base, Victor Gabriel, esteve ao lado de Clayton Sampaio. Mesmo sem a perspectiva de começar jogando em São Paulo, o jovem de 20 anos surge como primeira opção para o setor, enfraquecido pelas lesões de Rogel e Mercado e a saída de Igor Gomes.

Com um caráter imediato, Rômulo sai na frente de Bruno Henrique na briga pela vaga de Fernando. A ideia seria manter a formação com Thiago Maia adiantado na segunda função do meio, comandando a pressão. O volante, no entanto, está pendurado e, como de costume, deve ser substituído no segundo tempo.

Com a base que vem de oito jogos sem perder no Brasileirão mantida, o primeiro esboço alvirrubro para o confronto em solo paulista contou com Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

Bruno Gomes projeta duelo com o alvinegro paulista e fala sobre nova posição

Quem também está com os dois cartões amarelos antes do clássico com o Grêmio é o lateral-direito Bruno Gomes, que concedeu entrevista coletiva no CT, após a atividade desta quarta. Pensando no Corinthians, ele destaca que o clássico será pauta apenas a partir da semana que vem. “Acho difícil a gente se preservar em um jogo grande contra o Corinthians, ainda mais na casa deles. Não temos que pensar no Gre-Nal agora, temos de pensar no sábado”. Além de Gomes e Maia, o centroavante Enner Valencia também está pendurado.

Quanto a posição, o volante de origem explicou como se sente e projetou o futuro na lateral: “essa é uma pergunta que me fazem, até meu empresário e minha família. Vivo muito o momento. Se estou conseguindo jogar bem e o time está indo bem, então não quero sair dessa posição. No momento, quando me perguntam, digo que podem me ver como lateral e que também faço volante. Em um primeiro momento, eu acho que sou lateral agora”.