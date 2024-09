Inter inicia semana com preocupações no DM e dinheiro no cofre

Passado o triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória na noite de domingo, o Inter inicia a semana com um olho no Corinthians e outro no departamento médico. De folga nesta segunda-feira (30), o Colorado se reapresenta nesta terça e estende a preparação para encarar os paulistas até sexta, no CT Parque Gigante. O tempo para treinos, no entanto, não deve ser suficiente para recuperar Borré, que preocupa no DM.

O atacante foi cortado de última hora do confronto com o rubro-negro baiano por conta de uma lesão muscular na coxa e não deve ficar à disposição para o duelo em São Paulo. Entretanto, existe otimismo para que ele retorne no Gre-Nal 423, no dia 20 de outubro, no Beira-Rio. Com a data Fifa no meio, a tendência é que o camisa 19 alvirrubro não seja convocado para a seleção colombiana e permaneça sob cuidados em Porto Alegre.

O segundo ponto de alerta, este apenas para o clássico, é o volante Fernando, que deixou o campo com dores no tornozelo direito e será reavaliado diariamente. Ele não é dúvida para encarar o Timão porque não estaria disponível de qualquer maneira. O meio-campista de 37 anos estava pendurado e, ao acusar a lesão e ser substituído, forçou o terceiro cartão amarelo pela demora para sair de campo, garantindo a ficha limpa para enfrentar o Grêmio, caso tenha condições.

Ainda na lista de desfalques, o técnico Roger Machado não conta com o goleiro Iván e o zagueiro Mercado, com lesões mais graves e sem perspectiva de retorno nesta temporada. Por fim, o zagueiro Rogel e o atacante Lucca também seguem fora.

O defensor uruguaio sentiu a posterior da coxa esquerda e ainda não tem data para voltar aos gramados. O jovem centroavante de 20 anos, por outro lado, já está em fase de retreinamento após se recuperar de uma bursite no joelho esquerdo e pode ser opção em breve.