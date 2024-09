Inter bate Vitória por 3 a 1 e chega a oito jogos invicto no Brasileirão

A lua de mel entre o Inter e seu torcedor foi renovada por mais uma rodada. Na noite deste domingo (29), o Colorado derrotou o Vitória por 3 a 1, no Beira-Rio, e chegou ao seu 8º jogo de invencibilidade no Brasileirão. A partida foi válida pela 28ª rodada do torneio nacional.

O primeiro tempo que começou assustando os 38 mil colorados que lotaram o Beira-Rio, terminou com sorrisos de orelha a orelha. Assim como já havia ocorrido contra o São Paulo, o Inter demorou para se encontrar dentro das quatro linhas e foi brevemente surpreendido por um corajoso Vitória.

A prova disso veio logo aos 5 minutos, quando Carlos Eduardo recebeu em profundidade e deslocou Rochet. Para a sorte dos donos da casa, porém, o atacante baiano foi pego em posição irregular pela arbitragem.

O susto serviu de lição e o Colorado, a partir daí, não deu mais sopa para o azar. Embalado pelo bom momento e pela massa vermelha que cantava sem parar, o Inter tomou às rédeas do jogo, circulou a bola com tranquilidade e não permitiu espaços para o Rubro-Negro.

A má pontaria, entretanto, parecia querer interromper a festa. Primeiro com Fernando, no travessão, depois com Gabriel Carvalho, que parou no goleiro Lucas Arcanjo, passando por Thiago Maia, bloqueado dentro da grande área: a bola não entrava.

Já quando todos achavam que a partida ia para o intervalo com placar fechado, o Inter finalmente soube converter e deu justiça ao que foram os 45 minutos iniciais. Aos 44, Bruno Gomes foi derrubado por Carlos Eduardo dentro da área. Na cobrança, Alan Patrick apenas rolou, no meio do gol. Inter 1 x 0 Vitória.

Na segunda etapa, os colorados aproveitaram o embalo e logo no início, aos 6 minutos, ampliaram o marcador. Wesley, que convivia com uma seca de gols não condizente com suas atuações, fez linda jogada pela esquerda, chegou cara a cara com o goleiro e, de trivela, estufou as redes.

Na sequência, porém, o Vitória reagiu. Quando a impressão geral era de que o jogo estava resolvido, Lucas Esteves fez ótima cobrança de falta e encontrou Wagner Leonardo livre na área. O zagueiro cabeceou firme e descontou para os visitantes.

Após, o confronto ficou completamente aberto. Em questão de minutos, acumularam-se chances desperdiçadas de ambos os lados. Na mais plástica delas, Valencia acertou bicicleta que parou na marcação baiana.

Quanto mais o tempo passava, mais o jogo ganhava ares dramáticos, na medida em que os ataques do Vitória seguiam oferecendo perigo aos mandantes. Porém, aos 46 minutos, em um lance despretensioso, Alan Patrick recebeu dentro da área e apenas rolou para Wesley, sem goleiro, dar números finais ao jogo. Nas arquibancadas, era só festa: em setembro de 2024, ninguém venceu os colorados.

Agora na 7ª colocação com 45 pontos, o Inter volta a campo somente no próximo sábado, às 19h, quando visita o Corinthians, em São Paulo. Com um jogo a menos que concorrentes diretos, os gaúchos estão 2 pontos atrás do G-4.

Inter (3) Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo) e Thiago Maia (Bruno Henrique); Gabriel Carvalho (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley (Gustavo Prado); Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

Vitória (1) Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius, Machado (Willian Oliveira) e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Zé Hugo), Alerrandro e Carlos Eduardo (Everaldo). Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães.