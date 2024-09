Maratona Internacional de Porto Alegre homenageia resiliência do povo gaúcho

Perfilados e de mãos dadas, os atletas de elite que deram a largada na 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre, cantaram juntos o hino do Rio Grande do Sul em solidariedade aos atingidos pelas enchentes de maio. Após a tragédia climática fazer com que a corrida fosse transferida de junho para este domingo (29), a cidade recebeu os competidores de diversas localidades do Brasil e do Exterior com um lindo dia de sol, já observado desde as primeiras horas da manhã.

O percurso de 42,195km partiu da frente ao Barra Shopping Sul, e seguiu por pontos turísticos da cidade. O primeiro a cruzar a linha de chegada foi Maxwell Kortek Rotich, de Uganda, às 9h21min. Entre as mulheres, Vivian Kiplagati, do Quênia, superou a brasileira Franciane Moura (que ficou na segunda colocação).

LEIA MAIS: Maratona de Porto Alegre terá maior edição da história neste final de semana

Entre os visitantes de outros estados a partirem da primeira fila estava o paulista de Piracicaba Antônio Marco de Araújo, de 37 anos. Atual campeão da Maratona de Florianópolis, o garçom de profissão treina com seriedade para as competições nas suas horas vagas. "Esta é uma das pistas mais planas do mundo e mais velozes, então se hoje eu ficar entre os 10 já é uma vitória pra mim", almejou o corredor.

Já as expectativas da iniciante Denise Vieira Moura, 44 anos, eram mais humildes. A Policial Civil treinou ao longo do ano para participar da prova e espera cruzar a linha de chegada em menos de quatro horas.

Do lado de fora das grades, as amigas Mariana Dutra farias, 26 anos, e Maiara Souza, 25, curtiram a participação como integrantes do staff do evento. "Ontem entregamos os kits e hoje somos responsáveis pelo dopping, vamos acompanhar os quatro primeiros que chegarem para acompanhá-los até o ponto de coleta", orgulhou-se Denise.

Nas proximidades, as acompanhantes do competidor Dagoberto Lara, de 64 anos, levaram cadeiras de praia, chimarrão e lanche. São elas, a filha Luciana Rodrigues Lara, 27, e a esposa Ângela Rodrigues Lara, 61, que fizeram questão de dar apoio ao pai e marido na sua primeira maratona. "Vamos ver como ele vai se sair nessa, mas independentemente do resultado estamos achando o evento muito bom e bem organizado", resumiu Luciana.

A manicure Marina Pandolfo, correu a Meia-Maratona no sábado e foi conferir a competição no domingo Maria Amélia Vargas/Especial/JC