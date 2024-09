Maratona de Porto Alegre terá maior edição da história neste final de semana

As ruas da Capital prometem um final de semana agitado. Isso porque a 39ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre ocorre entre este sábado (28) e domingo (29). Marco tradicional da corrida gaúcha, o evento deste ano promete ser o maior de todos os tempos no Rio Grande do Sul, com o número de inscrições para todas as modalidades ultrapassando a marca de 18,5 mil atletas de todo o Brasil e países dos cinco continentes. A organização fica a cargo do Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa).

Agora, em 2024, o simbolismo por trás da maratona é ainda maior. Em um ano marcado pela enchente de maio, o final de setembro representa reconstrução e superação para um povo que ainda se recupera da tragédia que assolou o Estado. É o que destaca um dos organizadores do evento, Paulo Silva: "mesmo com os acontecimentos das cheias e todos os pesares, a maratona é uma recompensa de todo aquele esforço que a gente dedica para poder fazer um evento desse tamanho”.

Silva é ex-atleta e vencedor da 2ª edição da competição, em 1984. Depois de se aposentar, assumiu a nova função em 1994, com o intuito de agregar na logística com a experiência que adquiriu ao longo dos anos. “Quando eu competia, qualquer lugar que eu fosse os eventos eram melhor organizados do que aqui no RS. Aquilo me incomodava, e eu ficava mentalizando que no dia em que eu parasse de competir, me dedicaria à organização”. Ele conta que as maratonas de Los Angeles, nos Estados Unidos, e Seul, na Coreia do Sul, foram exemplos de estrutura. Questionado sobre o possível cancelamento da edição por conta da enchente, Silva explica que encontrou resistência, mas não arredou o pé.

O diálogo com o poder público, por outro lado, é ideal. “Quando surgiu a EPTC, em 1998, o relacionamento foi bem difícil nos primeiros anos em que fizemos parceria. Com a prefeitura também. Só que ao longo desses anos a gente conseguiu evoluir, e hoje existe um entendimento muito bom dos benefícios que a maratona traz para a cidade, inclusive em termos financeiros”, explica o gestor.

Dentre os dois dias de corrida, o sábado contará com a grande maioria dos participantes. De acordo com a organização, serão 73% dos inscritos disputando a meia maratona, com seus 21,097 km de percurso, a partir das 7h, além das corridas rústicas, de 10 km e 5 km, às 9h. A maratoninha kids, para crianças entre 3 e 14 anos, com a distância variando pela idade, fecha a proramação às 11h.

Já o domingo traz consigo a atração principal. Os 42,195 km da maratona começam, assim como o restante das corridas, em frente ao Barra Shopping Sul, na Avenida Diário de Notícias, 300. Passando pelos principais pontos da cidade, o percurso atravessa os clubes náuticos da Zona Sul, seguindo pelos bairros Cidade Baixa, Menino Deus e Centro Histórico, incluindo o interior do Mercado Público, até o reencontro com a Orla do Guaíba, quando o evento se encaminha para o final, de volta ao ponto de partida.

O valor total de premiação ultrapassa a marca dos R$ 645 mil, divididos entre todas as categorias. Um dos destaques é que os vencedores, masculino e feminino, que superarem as 2h11m19 de Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2002, ou as 2h31m21 da queniana Rumokol Chepkanan, de 2012, voltam para casa com R$ 100 mil.

Organizada desde 1983, a Maratona Internacional de Porto Alegre não foi realizada apenas em 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Em sua primeira edição, contou com 136 participantes. Agora, se encaminha para uma quebra de recorde anual com a margem de crescimento dada pela popularização recente do esporte.

Em nota, a organização do evento explica as alterações no trânsito ao redor da Capital

Para a realização das provas do primeiro dia de corrida, meia maratona e rústicas de 10 km e 5 km, as alterações começam a partir das 5h30min de sábado, com o bloqueio da Edvaldo Pereira Paiva e do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva. Na região central, a partir das 6h30min, a Avenida Mauá, a partir da estação Borges de Medeiros, estará bloqueada. Os motoristas são orientados a guiar pelo Túnel da Conceição ou Terceira Perimetral. Já na região sul da cidade, o trânsito será desviado da avenida Padre Cacique, pela Pinheiro Borda, Taquari. Na Icaraí, o desvio será pela Coronel Claudino e Tamandaré.

No domingo, os bloqueios e desvios do dia anterior se repetem para a realização da prova principal do evento, os 42,195 km da maratona. Além deles, outras alterações no fluxo de veículos serão efetuadas. A Avenida João Pessoa será bloqueada a partir das 6h40min, enquanto a Avenida Azenha estará fechada a partir das 7h. Ainda, a EPTC vai alterar o funcionamento em 127 semáforos para garantir a fluidez de veículos por conta das interrupções.