Confira os vencedores da Meia Maratona de Porto Alegre

As ruas de Porto Alegre receberam na manhã deste sábado (28) milhares de corredores que participaram da. A prova integra a programação da 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre , que ocorre neste domingo (29) com um percurso de 42,195 quilômetros.na Meia Maratona com um tempo de 1h17m54s. A atleta já havia vencido a prova no ano passado., com tempo de 1h06m38s. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

A largada da Meia Maratona ocorreu às 7h, em frente ao BarraShoppingSul, mesmo local das saídas de outras corridas do evento, como as provas rústicas de 5 e 10 quilômetros, além da Maratoninha Kids, que permitiu que crianças de 3 a 14 anos também participassem.Neste domingo, ocorre a principal corrida do evento, a maratona de 42,195 quilômetros.As largadas ocorrem às 6h55 (cadeirantes) e 7h (geral), também em frente ao BarraShoppingSul, na avenida Diário de Notícias.Em razão da maratona, a EPTC preparou um esquema especial de trânsito neste domingo com várias alterações com bloqueios a partir da noite deste sábado. As informações podem ser conferidas no site da prefeitura ( www.prefeitura.poa.br)