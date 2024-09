Porto Alegre terá Corrida pela Saúde da Mulher no dia 5 de outubro

A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul (Sogirgs), com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, promove no dia 5 de outubro a Corrida Sogirgs pela Saúde da Mulher em Porto Alegre. A atividade é aberta ao público e faz parte do Congresso Gaúcho de Ginecologia e Obstetrícia, de 3 a 5 de outubro, no BarraShopping Sul.



A corrida será realizada entre 7h e 9h, com largada a partir das 07h15min na avenida Ipiranga número 01, ao lado do prédio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O presidente da Sogirgs, Lucas Schreiner, destaca que a ação tem por finalidade divulgar a importância da atividade física como medida de promoção da saúde na mulher.



As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de setembro pelo site do Congresso (sogirgs.org.br/gaucho2024/corrida-sogirgs) e não serão efetuadas no dia da prova.



Serviço Corrida Sogirgs pela Saúde da Mulher

Data: 05.10.2024 (domingo)

Local: Avenida Ipiranga número 01 (ao lado do prédio da Federação Gaúcha de Futebol), em Porto Alegre

Horário: 7h (a largada ocorrerá às 7h15min)

Modalidades: 4 km, 8 km e caminhada de 3km

Categoria: Masculino e Feminino (Congressista e Público em geral)

Inscrições até o dia 21/09: https://sogirgs.org.br/gaucho2024/corrida-sogirgs/

Confira o regulamento: https://sogirgs.org.br/gaucho2024/regulamento-da-corrida-sogirgs/