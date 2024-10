Inter se reapresenta de olho no Corinthians e na manutenção da invencibilidade

De volta aos treinos com o objetivo de manter viva a invencibilidade de oito jogos no Campeonato Brasileiro, o Inter se reapresentou debaixo de chuva na tarde desta terça-feira (1º), no CT Parque Gigante. O foco está no Corinthians, adversário de sábado, às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Trabalharam com bola aqueles que começaram o confronto com o Vitória, no domingo, no banco de reservas. Os titulares permaneceram na academia, reforçando a parte física.

Na prancheta, o técnico Roger Machado segue esboçando a equipe que visita os paulistas sem Borré, com poucas opções na defesa e uma dor de cabeça sadia no meio-campo. O centroavante colombiano se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, que já o tirou de ação no final de semana, e ainda pode deixá-lo de fora do Gre-Nal 423, no dia 20 deste mês. Para o clássico, no entanto, existe otimismo para que ele esteja em campo.

O baixo repertório no miolo da zaga, por sua vez, indica que Vitão e Clayton Sampaio devem se manter como dupla titular. Rogel e Mercado, lesionados, estão fora — o segundo não joga mais em 2024. A única opção para entrar ao decorrer da partida é Victor Gabriel, da base.

O meio-campo, por sua vez, terá Rômulo na primeira função, substituindo o suspenso Fernando, que ainda pode ter lesão confirmada após deixar o campo mancando por conta de dores no tornozelo direito, contra o rubro-negro baiano. Com Thiago Maia adiantado no controle da pressão alta, a linha de três meias que abastece Valencia — segue na vaga de Borré — tem quatro opções de alto nível.

Enquanto Alan Patrick e Wesley estão garantidos entre os onze, Roger precisa escolher entre Gabriel Carvalho e Bruno Tabata para fechar o lado direito. O jovem de 17 anos vem sendo o titular, mas o recém-chegado do Palmeiras retorna de lesão com moral pelas boas atuações desde o desembarque. A definição ocorre na sexta, antes do embarque para São Paulo, no último treino antes do confronto.