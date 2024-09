Direção do Inter conclui venda do zagueiro Igor Gomes para os Emirados Árabes

Precisando fechar negócios após a venda de Vitão para o Real Bétis, da Espanha, colapsar na última janela de transferências, o Inter conseguiu uma daquelas transferências que parecem cair do céu. Nesta segunda-feira (30), o Colorado fechou a venda do zagueiro Igor Gomes, de 23 anos, para o Al Ahli Club, de Dubai, nos Emirados Árabes, pelo valor de US$ 5 milhões (R$27,5 milhões), dos quais o clube gaúcho recebe US$ 4,5 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões).

triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória 63 jogos, marcando três gols e anotando uma assistência. Sua última aparição foi contra o Bragantino, na última quarta-feira, quando entrou no lugar do lesionado Rogel. Ele estava cotado para atuar no domingo, no, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, mas ficou fora da concentração para prosseguir com as negociações. Em sua passagem por Porto Alegre, o defensor atuou em. Sua última aparição foi contra o Bragantino, na última quarta-feira, quando entrou no lugar do lesionado Rogel.

Agora, o técnico Roger Machado conta com apenas com Vitão e Clayton Sampaio para o miolo da zaga. A base, portanto, se faz necessária para uma eventual perda de um dos defensores, que estiveram juntos frente ao Vitória.

Os juniores promovidos ao profissional são os zagueiros Victor Gabriel e Pedro Kauã, além do volante Luiz Otávio. Eles já vem trabalhando com o restante do grupo. O primeiro, inclusive, esteve no banco de reservas no final de semana.