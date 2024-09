Juventude aplica virada relâmpago e não deixa Fluminense se afastar do Z-4

Jogando em casa, o Juventude aplicou uma virada relâmpago sobre o Fluminense neste domingo (15) e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com uma vitória por 2 a 1. O time carioca, por sua vez, perdeu a chance de se afastar do Z4 e estacionou no 16º lugar, com 27 pontos.

O Papo chega aos 32 pontos e fica na 11ª posição. São sete pontos de diferença para a zona de rebaixamento. O time gaúcho volta a campo no próximo sábado (21) para enfrentar o Vitória, em Salvador, às 16h.

O Fluminense, agora, volta a carga na Copa Libertadores, onde enfrenta o Atlético-MG, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (18), às 19h. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será contra o Botafogo, no sábado (21), às 18h30.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi de domínio do Juventude na posse de bola, mas sem levar perigo para o time carioca. Apenas dois chutes foram na direção do gol de Fábio. No contra-ataque, o Fluminense abriu o placar aos 26 minutos, com Jhon Arias.

No segundo tempo, o Fluminense recuou e cedeu oportunidades ao Juventude. Os mandantes não desperdiçaram e empataram aos 36 minutos do segundo tempo em gol de Ronaldo. Três minutos depois, o Juventude virou com Marcelinho, que entrou na etapa final.