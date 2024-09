Grêmio sai na frente duas vezes, mas fica apenas no empate com o Bragantino

No 121º aniversário de seu clube do coração, os torcedores gremistas não foram presenteados com os três pontos neste domingo (15). Pela 26ª rodada do Brasileirão, o Grêmio visitou o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, e ficou apenas no empate em 2 a 2. O resultado colocou os gaúchos na 14ª colocação do torneio com 28 pontos e escancarou o desequilíbrio entre um forte ataque e uma vulnerável defesa tricolor.

Sem o suspenso Renato Portaluppi na casamata, a equipe tricolor se viu surpreendida nos primeiros minutos da etapa inicial pelo alto volume de jogo dos donos da casa. Logo no primeiro ataque mais consistente do Massa Bruta, aos 3, por pouco isso não se converteu em pênalti quando a bola bateu no braço de Rodrigo Caio dentro da área - visto pela arbitragem como um lance acidental.

Aos poucos o Grêmio começou a se encontrar e oferecia perigo à meta defendida por Cleiton, principalmente com o quarteto Cristaldo - Monsalve - Soteldo - Braithwaite. O jogo ficou aberto, com as duas equipes mostrando mais capacidade de ataque do que de defesa, uma constante durante todos os 90 minutos.

Aos 28, em combinação envolvendo Braithwaite e Monsalve, o dinamarquês deixou a joia colombiana na cara do gol e, sem nervosismo, o meio-campista deu uma linda cavadinha por cima de Cleiton e abriu o placar no Nabi Abi Chedid.

O gol pareceria representar um novo momento do jogo, de domínio tricolor, já que os paulistas passaram a demonstrar nervosismo e cometer muitos erros individuais. Porém, em um ataque fortuito do Bragantino, aos 39 min, o ainda sem ritmo Rodrigo Caio pisou no calcanhar de Jhon John dentro da área: dessa vez, pênalti assinalado. Na batida, Eduardo Sasha chutou no meio e deixou tudo igual.

A segunda etapa teve ares de déjà vu, com os donos da casa buscando o domínio logo no início e o Grêmio optando pelos contra-ataques. E, assim como no primeiro tempo, quem abriu o marcador foram os visitantes. Aos 7 minutos, Jemerson recebeu lindo cruzamento de Cristaldo e, de cabeça, estufou a rede.

O problema para o Tricolor, que sonhava com sua primeira vitória como visitante na história do confronto, foi que novamente em um erro individual a superioridade se esvaiu rapidamente. No minuto 17, Reinaldo se atrapalhou sozinho na lateral defensiva, perdeu a bola para Vinicinho e ainda viu o atacante o ultrapassar na velocidade e bater no cantinho sem chances para Marchesín: 2 a 2.

Novamente repetindo o script dos primeiros 45 minutos, Grêmio e Bragantino pouco fizeram depois que o placar foi novamente empatado e se contentaram com o empate. Agora na 14ª colocação com 28 pontos (três acima da zona de rebaixamento), o Grêmio terá pela frente mais uma semana livre para trabalhar. A equipe volta a campo somente no próximo domingo (22), diante do Flamengo, às 18h30min, na Arena.

Bragantino (2) Cleiton; Jadsom Silva, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme Lopes (Pedro Henrique); Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Thiago Borbas); Mosquera (Vinicinho), Vitinho e Eduardo Sasha (Gustavinho). Técnico: Pedro Caixinha.

Grêmio (2) Marchesín; João Pedro, Jemerson (Geromel), Rodrigo Caio e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Monsalve (Pepê), Cristaldo (Ronald) e Soteldo; Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Alexandre Mendes.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo.