Inter x Cuiabá: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Embalado pelos resultados recentes e vivendo talvez a melhor fase do clube na temporada, o Inter recebe o Cuiabá, nesta segunda-feira (16), às 20h, no Estádio Beira-Rio. Ainda com dois jogos atrasados no Brasileirão e ocupando a 8ª posição na tabela com 35 pontos, os gaúchos buscam, além da confirmação do bom momento, se aproximar ainda mais do G-6 - grupo que garante vaga à Libertadores do próximo ano. A partida será válida pela 26ª rodada do torneio nacional e terá transmissão exclusiva nos canais SporTV e Premiere.

Para confirmar o favoritismo, Roger Machado poderá colocar força máxima em campo. Com o retorno dos selecionáveis Rochet e Borré, que desfalcaram o Colorado durante a última Data Fifa, e de Wesley, que cumpriu suspensão diante do Fortaleza, a tendência é que Bruno Tabata, Alario e Anthoni sejam as únicas ausências na equipe titular entre aqueles que venceram o vice-líder no meio de semana. Em relação aos relacionados, o Inter só não contará com o lesionado Wanderson e o suspenso Rômulo.

LEIA MAIS: Titulares voltam ao gramado e Inter segue preparação para receber o Cuiabá

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Borré. Técnico: Roger Machado.

Cuiabá - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Emepereur e Ramon; Lucas Fernandes, Lucas Mineiro e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Derik Lacerda. Técnico: Bernardo Franco.

Arbitragem: Braulio Da Silva Machado, auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Luis Carlos De Franca Costa. No VAR estará Rodrigo D Alonso Ferreira.

Serviço Inter x Cuiabá

Local: Estádio Beira-Rio

Data e hora: segunda-feira (16), às 20h;

Transmissão: SporTV e Premiere.