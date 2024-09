Titulares voltam ao gramado e Inter segue preparação para receber o Cuiabá

De olho nos confronto com o Cuiabá, o Inter deu sequência à preparação para voltar ao Beira-Rio na segunda-feira (16), às 20h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade desta sexta-feira, no CT Parque Gigante, contou com a presença dos titulares no gramado, após um dia de trabalhos na academia. Quem também foi atração é o colombiano Borré, de volta da seleção colombiana. Rochet, que serviu ao Uruguai na data Fifa, também treinou com o grupo. Já o equatoriano Valencia trabalhou internamente, reforçando a parte física.

LEIA MAIS: Inter se reapresenta de olho na terceira vitória seguida no Brasileirão

Os treinos na Capital seguem até domingo, quando Roger Machado define o onze inicial. O treinador pode ter, pela primeira vez, todos seus principais jogadores à disposição. Wanderson e Braian Aguirre vem treinando normalmente, enquanto Wesley retorna de suspensão.

Com a possibilidade de vencer a terceira partida seguida na competição, o comandante alvirrubro esboçou o seguinte time nesta sexta, salva a exceção do goleiro, já que Rochet realizou um trabalho diferente com bola: Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

A única dúvida, ainda que mínima, é a presença de Bruno Tabata. O meia sentiu um desconforto muscular contra o Fortaleza, na quarta, e permaneceu na academia. A tendência, no entanto, é que ele seja relacionado.