Inter se reapresenta de olho na terceira vitória seguida no Brasileirão

Com a moral em alta pela vitória de quarta-feira no Beira-Rio, sobre o Fortaleza, por 2 a 1, o Inter vê o calendário colaborar para uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Focado em conseguir a vaga na Libertadores, o Colorado se reapresentou na tarde desta quinta (12), no CT Parque Gigante, de olho no confronto com o Cuiabá, na segunda, pela 26ª rodada, também em casa.

A atividade ficou marcada pela presença no gramado daqueles que não atuaram desde o início contra o Leão do Pici. Os titulares permaneceram na academia, com exceção de Alan Patrick e Vitão que, após um reforço interno, correram em volta do gramado, ainda que sem chuteiras.

Dentre os selecionáveis para a disputa da Eliminatória da Copa do Mundo, apenas o goleiro uruguaio Rochet trabalhou com bola. Enner Valencia e Borré, ainda de chegada em Porto Alegre, ficaram fora – equatoriano e colombiano voltam nesta sexta. Os três jogadores estiveram em campo na terça.

A surpresa da vez foi o lateral-direito Braian Aguirre, recuperado de pequena lesão na panturrilha, que o impossibilitou de estrear na quarta. O argentino oriundo do Lanús participou normalmente da atividade e se credencia como opção para o setor, no qual Bruno Gomes vem sendo improvisado. Volante de origem, o atleta de 23 anos correspondeu fora de posição e pode, inclusive, seguir como titular nos próximos jogos.

Quem também pode ser novidade é o atacante Wanderson. Em fase final de retreinamento, o camisa 11, caso fique à disposição do técnico Roger Machado, será reserva, já que Alan Patrick formou bela trinca de meio com Tabata e Gabriel Carvalho, e Wesley ainda retorna de suspensão, brigando por uma vaga no onze inicial. Os treinos seguem até domingo, com o retorno dos titulares a partir desta sexta.

A ausência para o departamento médico ficou por conta de Lucca, mais uma vez. O jovem atacante de 20 anos segue realizando reforço muscular depois de sentir a carga das partidas - o clube não divulga previsão de retorno.

Ocupando o 8º lugar na tabela com 35 pontos somados em 23 jogos, o Inter está há quatro jogos sem perder, vindo de duas vitórias consecutivas. As chances de classificação para a Libertadores, via G-6, são de 23%, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).