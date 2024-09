No Beira-Rio, Inter joga bem e vence o vice-líder Fortaleza pelo Brasileirão

Precisando contornar a extensa lista de desfalques diante do vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Inter fez valer o fator casa para bater o Fortaleza por 2 a 1, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (11), em jogo atrasado da 19ª rodada. O confronto ficou marcado pelas boas chances criadas pelos dois lados, sendo definido no detalhe. Com o triunfo, o Colorado assume o 8º lugar na tabela, com 35 pontos, e volta o foco para o duelo com o Cuiabá, na segunda, também em Porto Alegre, pela 26ª rodada. Os gols alvirrubros foram marcados por Alan Patrick e Gustavo Prado. Titi descontou para os visitantes.

Entre convocados para a data Fifa — Rochet, Borré e Valencia —, jogadores no departamento médico — Wanderson, Fabrício, Lucca e Braian Aguirre — e o suspenso Wesley, foram oito baixas para o técnico Roger Machado. Mesmo assim, o treinador manteve a postura dos últimos jogos e os primeiros minutos foram positivos, seguidos de um recuo mal planejado após o primeiro gol.

O confronto começou com fogo trocado. Os atacantes, no entanto, pecaram no posicionamento. Lucero, impedido, foi o primeiro a ameaçar, forçando Anthoni a fazer bela defesa aos três minutos. Cinco minutos depois, Alario balançou as redes chegando de carrinho próximo à pequena área. Entretanto, Bruno Tabata, o autor do passe, também estava adiantado, invalidando a jogada.

Com os donos da casa se mantendo no comando das ações, o gol veio cedo, aos 21, em uma jogada de videogame. Primeiro, Bernabei arrancou pela esquerda a partir da linha central e deixou três marcadores para trás. Chegando na quina da área, ele cruzou rasteiro para Tabata que, na meia-lua, apenas escorou para Alan Patrick chegar batendo de primeira: um foguete no meio, sem chances de reflexo para o goleiro João Ricardo.

Atrás no marcador, o Leão do Pici equilibrou o jogo e passou a ter mais presença no ataque. Aos 38, levaram perigo em cobrança de falta alçada na área. Foi com o zagueiro Britis, que tentou completar se atirando com os pés. Ele até chegou na bola, mas não imprimiu direção e mandou para fora.

Aos 44, em grande jogada pela direita, Tinga cruzou para Lucas Sasha, que virou o voleio procurando o ângulo e errou por pouco. Sentados em cima da vantagem, os gaúchos tinham as linhas baixas para levar a vantagem ao vestiário.

O tiro saiu pela culatra em um descuido de Anthoni e Fernando, aos 47. O goleiro colorado saiu para encaixar um cruzamento originado de mais uma falta, mas esbarrou no volante e deixou a bola cair nos pés de Titi, que bateu de primeira, no fundo da rede.

Na volta do intervalo, o cenário de equilíbrio se repetiu, com pouca objetividade na largada. Com muitas disputas no meio, as equipes se anularam no último terço e as oportunidades custaram a surgir. Aos 27, a primeira chegada foi alvirrubra e, ainda assim, tímida. Alan Patrick e Gabriel Carvalho tramaram pelo meio e o camisa 10 acionou Bernabei no fundo. O lateral cruzou rasteiro, mas a defesa afastou para o fundo. Na sequência, dois cruzamentos oriundo do escanteio para os cabeceios imprecisos de Vitão e Ricardo Mathias.

Já aos 30, Alan Patrick assustou de vez. O meia quase anotou seu segundo tento em uma cobrança de falta que explodiu o travessão. O rebote caiu nos pés de Mathias, mas o jovem centroavante pegou mal com a canhota, facilitando a defesa do goleiro.

Mantendo a pressão, o Inter chegou às redes do Fortaleza aos 38, em um lance de bate e rebate na marca do pênalti, que sobrou nos pés de Gustavo Prado, bem posicionado para completar a jogada e devolver a vantagem aos mandantes.

O zagueiro Britis, indignado por uma suposta falta de Mercado na jogada do gol, reclamou ostensivamente com o árbitro, e acabou sendo expulso ao receber o segundo cartão amarelo e, por consequência, o vermelho.

Com um jogador a mais, o time de Roger soube administrar os minutos finais. Mesmo sem ameaçar, a bola passou longe de sua área, encerrando o duelo sem sustos no Beira-Rio, aos 52 minutos.

Inter (2) Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

Fortaleza (1) João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Hércules (Calebe), Lucas Sasha (Mancuso) e Pochettino (Martínez); Breno Lopes (Machuca), Yago Pikachu (Renato Kayzer) e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC).

Público: 20.126.