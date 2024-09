Sem Portaluppi, Grêmio tenta quebrar marcas ruins contra o Bragantino

Depois de duas semanas sem jogos, o Grêmio volta a campo neste domingo (15), às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, local onde o Tricolor nunca venceu como visitante. São oito duelos entre os clubes no interior paulista, com três empates e cinco derrotas para os gaúchos. Os gremistas precisam dos três pontos para não se complicarem ainda mais na competição, já que em caso de derrota podem acabar a rodada dentro do Z-4. A equipe não deve contar com a presença de Renato Portaluppi, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

LEIA TAMBÉM: Grêmio realiza treinamento com a presença de joias da base no elenco

O técnico foi punido com quatro partidas de gancho por conta de atos antidesportivos na partida diante do Bahia, em abril. Além do tabu de nunca ter vencido em Bragança Paulista, o retrospecto do clube sem o seu comandante é preocupante. Alexandre Mendes (auxiliar de Portaluppi) e James Freitas (auxiliar permanente do clube) são os candidatos para assumir o posto de treinador na casamata no domingo.



Ambos já foram substitutos em algumas oportunidades, mas o histórico não é bom. Mendes tem 15 jogos na casamata, com quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas. O recorte de Freitas é menor, mas igualmente negativo, com quatro derrotas e um triunfo em cinco partidas. O jurídico ainda tenta a liberação de Portaluppi, mas as chances são pequenas.



Dentro de campo, algumas notícias positivas surgiram nesses dias sem jogos. Rodrigo Ely e Jemerson se recuperaram de lesões musculares e devem estar à disposição. A tendencia é de que apenas um deles entre em campo por precaução. A outra vaga na zaga deve ser de Natã Felipe, já que Geromel e Rodrigo Caio não apresentam as melhores condições físicas e os titulares na partida passada, Kannemann e Gustavo Martins, estão suspensos.