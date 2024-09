Grêmio realiza treinamento com a presença de joias da base no elenco

De olho no retorno aos gramados, o Grêmio segue com os preparativos para enfrentar o Bragantino, no domingo (15), às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira, o elenco trabalhou no CT Luiz Carvalho e contou com uma operação diferente. As atividades foram conduzidas pelo técnico Renato Portaluppi, que recebeu o treinador da categoria sub-20 do Tricolor, Airton Fagundes. Ao todo, 24 jogadores do plantel que atua em Eldorado do Sul foram convocados para a sessão, incluindo nomes promissores, como Thiago, Cheron, Riquelme e Gabriel Mec.

A presença de atletas da base não é uma novidade no cotidiano gremista. Um dos grandes formadores de jovens jogadores no Brasil, o clube regularmente lança garotos para treinar com o grupo profissional. O elemento extraordinário foi a condução do chamado “treino de integração”, que contou com a troca de ideias entre os treinadores do elenco principal e da base. Dois grupos foram divididos com atletas jovens e experientes, mas a grande estrela da manhã foi o atacante Gabriel Mec, de apenas 16 anos.



Ele nem estreou pelo elenco profissional e seu nome já é esperança de bons resultados no campo e nas finanças. O garoto é alvo do Chelsea, da Inglaterra, desde a abertura da janela e recebeu a visita do pai de Neymar, que foi até o CT de Eldorado do Sul acompanhar uma partida da joia em nome dos ingleses. Os clubes abriram negociação e a transação chegou na casa dos 20 milhões de euros (R$ 124 milhões). A venda é dada como certa, mas ainda não foi definida.