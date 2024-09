Grêmio volta aos trabalhos focado em recuperar os jogadores lesionados

A pausa para a data Fifa deu ao Grêmio uma chance de se recuperar fisica e mentalmente para a sequência da temporada. Após uma grande frustração no seu retorno à Arena, na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, o clube voltou a conviver com um ambiente de cobranças e com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Com esse contexto conturbado, o Tricolor voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (5), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre e já iniciou a preparação para a partida contra o Bragantino, no dia 15, pela 25ª rodada do Brasileirão. Com dez dias sem partidas para afinar os detalhes, a equipe poderá ter até quatro reforços em Bragança Paulista.

LEIA TAMBÉM: Grêmio terá duas semanas para resolver problemas do setor defensivo

Além do resultado negativo, a partida contra o Galo foi marcada pelos desfalques criados na defesa. Kannemann e Gustavo Martins, que iniciaram o último duelo, estão suspensos e aceleraram o processo de recuperação da lesão da dupla de zaga titular: Jemerson e Rodrigo Ely. Ambos os jogadores foram diagnosticados com lesões musculares e a previsão era de que os defensores não estariam disponíveis para a próxima rodada.



Com a folga do inicio da semana e os trabalhos realizados nesta quinta, os zagueiros podem pintar na escalação gremista. A presença dos atletas não é garantida, mas a brecha no calendário pode ter sido preponderante na recuperação física.

Em fase mais avançada de tratamento, os atacantes Diego Costa e Pavon estão prestes a retornar. O centroavante se recupera de um quadro de dores no púbis, enquanto o ponta-direita trata uma lesão muscular na coxa direita. Os dois devem ser relacionados para a viagem até São Paulo. O Grêmio segue treinando no seu CT e volta a trabalhar já nesta sexta, no período da tarde.