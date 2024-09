Grêmio terá duas semanas para resolver problemas do setor defensivo

A primeira partida do Grêmio na Arena após as enchentes, neste domingo (1º), foi manchada pela derrota por 3 a 2, de virada para o Atlético-MG, no apagar das luzes, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Martins foi expulso logo aos 20 minutos do primeiro tempo, comprometendo o resultado em campo e até mesmo a formação da equipe para a próxima rodada. Além do desfecho negativo imediato, o Tricolor ganhou um grande problema no seu miolo de zaga e pode ter até quatro desfalques no setor para a próxima partida, no dia 15, diante do Bragantino.

Rodrigo Ely e Jemerson foram desfalques de última hora contra o Atlético-MG por conta de lesões musculares. Os atletas já estão em tratamento com fisioterapia, mas não há previsão de retorno. A dupla havia se consolidado como pilar da defesa durante a recuperação gremista que tirou o clube da zona do rebaixamento no mês de agosto.



Com a confirmação da ausência dos dois defensores, o Tricolor chega a 13 lesões musculares na temporada, colocando um grande ponto de interrogação na cabeça da comissão técnica, que não contará para o próximo compromisso com os dois titulares e com os dois reservas na zaga, já que Kannemann também está suspenso ao levar o terceiro cartão amarelo contra o Galo.



Além do problema quantitativo, as peças que restaram ainda não estão nas melhores condições. Natã Felipe é o primeiro da fila para assumir o posto de titular em Bragança Paulista e ao seu lado é onde a dúvida se faz presente. Geromel e Rodrigo Caio convivem com problemas físicos e são as únicas opções disponíveis para compor dupla com o jovem.

Caio atuou apenas 17 minutos com o elenco principal e foi chamado para atuar com a equipe sub-20, que disputa a Copa FGF para ganhar minutos, enquanto o ídolo Geromel está vivendo os seus últimos momentos como profissional e deve se aposentar ao final desta temporada. Durante a Data Fifa, o técnico Renato Portaluppi e seus assistentes terão que encontrar uma solução para esse dilema. e foi chamado para atuar com a equipe sub-20, que disputa a Copa FGF para ganhar minutos, enquanto o ídolo Geromel está vivendo os seus últimos momentos como profissional e deve se aposentar ao final desta temporada. Durante a Data Fifa, o técnico Renato Portaluppi e seus assistentes terão que encontrar uma solução para esse dilema.

No momento, atletas e comissão técnica estão de folga e só se reapresentam na quinta-feira, às 15h30min, em preparação para o jogo que acontece apenas no dia 15. Com quase 14 dias livres no calendário, existe a possibilidade de uma recuperação física dos defensores e de outros atletas que estão entregues ao estaleiro. Pavon, com uma lesão na coxa direita e Diego Costa, com um desconforto no púbis, ganham mais tempo para aprimorar a parte física.