Na volta da Arena e com um a menos, Grêmio perde para o Atlético-MG no Brasileirão

Depois de 134 dias vivendo como nômade ao redor do País, o Grêmio voltou para casa. Na manhã deste domingo (1º), o Tricolor recebeu sua primeira partida na Arena desde a enchente de maio e, mesmo sem o resultado esperado, teve seu dia marcado pelas imagens de festa dos mais de 12 mil gremistas que marcaram presença nas arquibancadas e arredores do estádio. Dentro de campo, os gaúchos perderam por 3 a 2 para o Atlético-MG, de virada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Portaluppi perdeu Gustavo Martins, expulso, logo cedo, mas reagiu rápido para construir a vantagem no primeiro tempo. No segundo, entretanto, o time desandou.

Dando continuidade à formação ofensiva que bateu o Criciúma na rodada anterior, Portaluppi precisou mexer apenas na defesa, já que Jemerson e Rodrigo Ely, com lesões musculares acusadas no treino de sábado, foram cortados de última hora, dando lugar a Kannemann e o próprio Martins. Mesmo com a expulsão do jovem zagueiro, o técnico tricolor manteve a formação inicial, recuando Villasanti e apostando no contra-ataque com as peças de velocidade lá na frente. Decisão que se provou assertiva ainda na primeira etapa.

Soprado o apito inicial, os mandantes começaram melhor, criando duas chances claras em oito minutos. Na primeira, Braithwaite arrancou pela direita, canetou o marcador e disparou em direção ao gol, tendo seu chute travado pela defesa. Depois, Monsalve se infiltrou na grande área e driblou o goleiro Everson, que se recuperou na jogada e conseguiu defender a finalização do colombiano.

A resposta dos mineiros foi rápida. Aos 14, Scarpa achou um cruzamento perfeito para Bernard, na segunda trave pela esquerda, e o atacante carimbou a trave ao pegar de primeira.

Aos 20 minutos, a fatídica expulsão. Gustavo Martins era o último homem e se atrapalhou no domínio de uma bola rebatida, dando brecha para o bote de Deyverson, que sairia cara a cara com Marchesín se não fosse puxado pelo zagueiro, que recebeu o cartão vermelho direto.

O desenho do jogo ficou claro. O Galo tomou conta da posse e o Tricolor apostou no contra-ataque. Melhor para os donos da casa. Aos 31, em escanteio cobrado por Reinaldo, Kannemann deu a casquinha e Braithwaite, grudado no poste, completou para o fundo do gol, inaugurando o marcador. Aos 41, no contra-golpe, Soteldo cruzou na cabeça de Cristaldo, que até parou em Everson na primeira, mas aproveitou o rebote para marcar o segundo.

Na volta do intervalo, Portaluppi manteve o time e a postura que foi ao vestiário. Logo aos cinco minutos, Soteldo achou Monsalve livre na área em mais uma escapada, mas o meio-campista bateu por cima ao pegar de bate pronto. Dois minutos depois, Braithwaite subiu mais que todo mundo no escanteio e testou como manda o manual, tendo o azar de acertar a trave ao invés do gol.

A sequência foi monótona. Os gaúchos se postaram atrás com as entradas de Natã e Edenilson, esperando o time do técnico Gabriel Milito, que pouco produziu. Ainda assim, eles foram agraciados com um pênalti cometido por João Pedro em uma disputa de bola com Palacios, aos 25 minutos. Seguro, Scarpa bateu seco, no meio e no alto, para reviver o Atlético em Porto Alegre.

A pressão atleticana, na teoria, deveria aumentar com o tento anotado pelo meio-campista. A realidade, entretanto, foi outra. O Grêmio equilibrou o confronto, mesmo sem assustar. Os visitantes tinham mais a bola, mas as disputas pela posse aumentaram e as chances se resumiram em bolas alçadas para a área tricolor. A melhor delas, aos 45, veio de uma cobrança de falta pela esquerda. Arana tentou surpreender ao bater direto, mas Marchesín estava atento para defender de soco.

E nos acréscimos veio a queda gremista. Dois lances em sequência deram a virada aos mineiros. Primeiro, João Pedro subiu com os braços abertos na grande área e cometeu o pênalti. Palacios foi para a bola — Scarpa já tinha saído —, bateu no canto e empatou. Um minuto depois, no rebote de um chute à queima roupa de Alan Kardec, Vargas, ex-Grêmio, virou para os visitantes ao completar de cabeça e fechou o caixão na Capital.

Agora, com a pausa para a data Fifa, que se inicia nesta semana, o Tricolor só volta aos gramados no dia 15 deste mês, para visitar o Bragantino, também pelo Brasileirão.

Grêmio (2) Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins (expulso), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Ronald), Monsalve (Edenilson), Cristaldo (Nathan Fernandes) (Geromel) e Soteldo; Braithwaite (Natã). Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG (3) Éverson; Saravia, Junior Alonso, Battaglia e Arana; Fausto Vera (Vargas), Otávio (Palacios), Scarpa (Alan Kardec) e Alan Franco; Bernard (Rubens) e Deyverson (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Raphael Claus (SP).