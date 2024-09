Volta à Arena marca início das comemorações dos 121 anos do Grêmio

Após mais de quatro meses afastado de Porto Alegre devido às enchentes de maio, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense retornou à Arena do Grêmio para receber sua torcida. A reabertura, ainda com restrições estruturais, trouxe de volta a atmosfera tradicional para os torcedores. Na ocasião, o clube realizou uma homenagem ao Atlético Mineiro pelo apoio durante as enchentes, fortalecendo a solidariedade entre os clubes.

O retorno à Arena coincide com as comemorações dos 121 anos do Grêmio, que incluem uma série de eventos ao longo de setembro. A programação oficial de aniversário teve início na tarde de sábado (31), com o hasteamento de uma bandeira no Estádio Olímpico, que também comemora 70 anos. No dia 12, a Arena sediará a Sessão Solene do Conselho Deliberativo, seguida pelo lançamento da nova camisa do clube no dia 13.

Outros destaques incluem a reinauguração da GrêmioMania Mega Store no dia 14 e o tradicional hasteamento da bandeira e missa de aniversário no dia 15. No dia 19, será realizado o Jantar Oficial de Aniversário no Leopoldina Juvenil. Já no dia 22, antes da partida contra o Flamengo, o clube apresentará sua nova mascote, o Flecha Negra. As celebrações continuam com o Jantar Farroupilha no dia 26 e culminam no "Dia do Grêmio – Festa para a Torcida", no Estádio Olímpico, em 28 de setembro. A bandeira será arriada no dia 29, encerrando um mês de celebrações.

Créditos: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense