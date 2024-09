Dupla Gre-Nal tem balanço positivo na janela de transferências do meio do ano

Precisando recalcular a rota para o segundo semestre após sofrer o baque financeiro das enchentes e cair cedo nas copas, a dupla Gre-Nal foi ativa no mercado de transferências, que se encerrou na segunda-feira (2). Entre saídas e chegadas, os rivais encerram o período de contratação com um balanço positivo. Enquanto o Grêmio lucrou R$ 38,26 milhões, o Inter somou R$ 36,29 milhões aos seus cofres.

A direção gremista focou em jogadores promissores, com chances de resposta imediata e revenda futura. Principal destaque, o colombiano Monsalve foi contratado junto ao Independiente Medellín, da Colômbia, se adaptou rápido e vem sendo titular com Renato Portaluppi. Além do jovem meio-campista de 21 anos, os atacante uruguaio Arezo, que veio do Granada, da Espanha, e o chileno Aravena, ex-Universidad Católica, do Chile, ambos com a mesma idade, também foram bem recebidos pelo torcedor.

O Tricolor desembolsou aproximadamente R$ 50 milhões pelo trio. Arezo chegou por 3 milhões de euros (R$ 17 milhões) por 50% de seus direitos econômicos, enquanto Aravena custou US$ 3,5 milhões (R$ 18,9 milhões) por 70% do passe, e Monsalve Us$ 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões, na cotação atual) por 50%. Ainda chegaram o atacante Braithwaite, livre no mercado, e o zagueiro Jemerson, ex-Atlético-MG, que custou cerca de R$ 3 milhões.

Por outro lado, cinco jogadores deixaram o clube. O atacante Gustavo Nunes foi vendido ao Brentford, da Inglaterra, por 12 milhões de euros (R$ 74,26 milhões) por 80% dos direitos econômicos — Tricolor ficou com o restante do passe. Já o atacante Galdino se transferiu para o FC Tokyo, do Japão, por US$ 1,5 milhão (R$ 8,4 milhões) e o lateral-esquerdo Cuiabano foi para o Botafogo por R$ 8 milhões — clube também mantém 20% dos direitos do defensor. O volante Carballo saiu por empréstimo, para o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, enquanto o meia Jhonata Robert rescindiu em comum acordo e assinou com o Criciúma.

Do lado colorado, o mercado serviu para enxugar o elenco. Precisando equilibrar as finanças, foi necessário abrir mão de alguns titulares, como Bustos e Maurício. O primeiro se transferiu para o River Plate por US$ 3,8 milhões (R$ 21,4 milhões) pelos 45% dos direitos que pertenciam ao clube. Já o segundo foi vendido para o Palmeiras por R$ 40,6 milhões, pelos 50% dos direitos econômicos que possuía o Alvirrubro.

O restante foi liberado por empréstimo ou através da rescisão de contrato. Nove nomes se enquadram nestes moldes — Hugo Mallo, Aránguiz, Robert Renan, Gabriel Barros, Matheus Dias, Cadorini, Thauan Lara, Paulo Victor e Estevão. O único que rendeu cifras é o zagueiro Robert Renan. Ele estava emprestado pelo Zenit, da Rússia, que o negociou com o Al Shabbab, da Arábia Saudita. A taxa de vitrine para os gaúchos ficou acordada em US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão).

Precisando repor as saídas sem comprometer o caixa, o Inter fechou com cinco jogadores, desembolsando cerca de R$ 27 milhões. O mais badalado é o meia Bruno Tabata, vindo do Palmeiras. Ele custou US$ 2,2 milhões (R$ 11,9 milhões) por 80% dos seus direitos econômicos. O lateral-direito Braian Aguirre, ex-Lanús, também foi um investimento de peso. O argentino chega por US$ 1,4 milhão de dólares (R$ 7,91 milhões) por 50% dos direitos.

No miolo da zaga, Rogel veio por empréstimo, junto ao Herta Berlim, da Alemanha, enquanto Clayton Sampaio custou 1,2 milhão de euros (R$ 7,3 milhões) por 80% do passe, junto ao AVS SAD, de Portugal. Fechando a lista, o lateral-direito Nathan também desembarcou na Capital por empréstimo, junto ao Santos, até junho de 2025.