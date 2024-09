Inter tem último dia da janela de transferências agitado com chegadas e partidas

vitória deste domingo Inter confirmou nesta segunda que o atleta está de saída para o Al-Shabab, da Arábia Saudita. O jovem de 20 anos pertence ao Zenit, da Rússia, e estava emprestado ao Colorado até o final do ano. Com a rescisão antecipada, o clube informa que foi recompensado financeiramente pela saída do defensor. Depois do zagueiro Robert Renan pedir para não ser relacionado na(1º), sobre o Juventude, o, da Arábia Saudita. O jovem de 20 anos pertence ao Zenit, da Rússia, e estava emprestado ao Colorado até o final do ano. Com a rescisão antecipada, o clube informa que foi recompensado financeiramente pela saída do defensor.

Conforme foi acordado em negociação com os russos, a taxa de vitrine do clube — 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,3 milhões) — está garantida. O montante pode alcançar os 4 milhões de euros, com o restante sendo referente à venda do atacante Yuri Alberto, em 2022.

Dentro de campo, Robert Renan não correspondeu às expectativas. Recepcionado pela torcida no aeroporto, ele até teve um início promissor, mas viu a relação ficar desgastada a partir do pênalti perdido contra o Juventude, na semifinal do Campeonato Gaúcho. No total, foram 31 jogos e zero gols marcados.

Quem também está de saída é o lateral-esquerdo Paulo Victor. Após empréstimos ao Vasco e Ceará, ele chega ao Farense, de Portugal, de graça. O Colorado, apesar de não receber uma taxa pelo jogador de 23 anos, segue com 50% de seus direitos econômicos.