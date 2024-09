Pelo Brasileirão, Inter vence o Juventude por 3 a 1 em Caxias do Sul

Foram sete confrontos entre Inter e Juventude em 2024. O último deles, disputado neste domingo (1º), terminou em vitória colorada pelo placar de 3 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos somados, os visitantes sobem uma casa e assumem a 10ª posição na tabela, com 32 pontos. Mesmo com a competição paralisada para a data Fifa, o próximo compromisso do Alvirrubro está marcado para o dia 11 de setembro, contra o Fortaleza, em partida atrasada da 19ª rodada.

O pré-jogo também ficou marcado por rusgas e saídas encaminhadas. Foi a primeira vez de Roger Machado em Caxias do Sul desde que ele trocou o comando jaconero pelo clube da Capital. A recepção dos torcedores, como era de se esperar, foi hostil, com vaias e notas falsas com o rosto do treinador atiradas no gramado antes do apito inicial.

Horas antes da partida, o Inter ainda confirmou mais um desfalque para a zaga, que já não podia contar com Rogel e Mercado, suspensos. Trata-se de Robert Renan, que está em negociações com o futebol árabe, cujo a janela de transferências se encerra nesta segunda-feira. O jogador, que seria titular, pediu para não ser relacionado, dando lugar a Igor Gomes, ao lado de Vitão.

Dentro das quatro linhas, o jogo começou morno, mas foi esquentando à medida em que o relógio avançava. Os donos da casa foram os primeiros a ameaçar, aos 21 minutos: Erick Farias recebeu cruzamento rasteiro na entrada da área e pegou de primeira, parando em uma grande defesa de Rochet. A resposta alvirrubra veio cinco minutos depois, com Rômulo. O volante arriscou do meio da rua e carimbou o travessão naquele que seria um golaço na Serra.

Na sequência, Bruno Tabata encontrou Borré na marca do pênalti em um cruzamento preciso. O colombiano, com o cacoete do centroavante, testou com força em direção ao gol para abrir o placar. Mantendo a blitz a todo vapor, o segundo gol veio aos 34, com Gabriel Carvalho — o primeiro do jovem oriundo do Celeiro de Ases no profissional. Ele apenas empurrou a bola para o fundo da rede, aproveitando o cruzamento preciso de Thiago Maia pela esquerda após infiltração.

Para piorar ainda mais a vida do Papo, o zagueiro Rodrigo Sam foi expulso aos 44. Ele dividiu uma bola com Rômulo na altura do meio-campo e deixou a sola da chuteira na altura do joelho do volante. O árbitro até hesitou, mas não falhou ao apresentar o cartão vermelho direto.

Na volta do intervalo, o time de Roger fez valer a vantagem numérica e assumiu de vez o comando do duelo. Atuando em outra rotação, eles ampliaram o placar aos 14, com Bernabei. O lateral-esquerdo recebeu na grande área, livre de marcação, e bateu cruzado para fazer o terceiro e fechar o caixão.

O cenário seguiu o mesmo. Domínio total chances criadas frente ao bloqueio imposto pelo adversário. Uma delas partiu do entrosamento de dois nomes que levantam o debate sobre conseguirem jogar juntos. Alan Patrick e Gabriel Carvalho. O camisa 10 lançou o 34 por trás da defesa, e ele bateu de primeira tentando deslocar o goleiro Gabriel Vasconcellos, que estava atento para fazer a defesa.

Antes do apito final, o Colorado ainda teve tempo de promover uma estreia, aos 40 minutos. O lateral-direito Nathan, de 22 anos, fez sua primeira aparição com a camisa vermelha e branca. Foram poucos minutos, mas ele pôde mostrar suas características ofensivas, como pedia a ocasião.

Aos 44, Valencia teve a chance de ouro para afastar a crise. O centroavante que veste a 13 foi lançado por trás da defesa e saiu cara a cara com o goleiro, que foi driblado sem dificuldade. O chute, no entanto, foi salvo em cima da linha por Alan Ruschel.

E como diz a máxima: quem não faz, leva. Oyama recebeu cruzamento da esquerda e completou de primeira e cruzado, sem chances para Rochet: 3 a 1 e fim de papo no Jaconi.

Juventude (1) Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam (expulso) e Alan Ruschel; Jadson e Dudu Vieira (Oyama); Lucas Barbosa (Edson Carioca), Jean Carlos (Yan Souto) e Erick Farias (Diego Gonçalves); Ronie Carrillo (Marcelinho). Técnico: Jair Ventura.

Inter (3) Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Igor Gomes e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Alan Patrick), Gabriel Carvalho e Wesley (Gustavo Prado); Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).